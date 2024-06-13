https://ria.ru/20240613/mezentsev-1952605950.html
Мезенцев прокомментировал слова Пашиняна о Лукашенко
Мезенцев прокомментировал слова Пашиняна о Лукашенко - РИА Новости, 13.06.2024
Мезенцев прокомментировал слова Пашиняна о Лукашенко
Споры между государствами должны решаться в спокойном ключе и без перехода на личности, заявил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:36
2024-06-13T15:36
2024-06-13T15:44
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россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Споры между государствами должны решаться в спокойном ключе и без перехода на личности, заявил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя недавние высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о белорусском лидере Александре Лукашенко. В четверг Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана". "Все споры, на мой взгляд, между государствами должны решаться в спокойном, ровном ключе без каких бы то ни было переходов на личности, и я хотел бы, чтобы то напряжение, которое возникло, как можно скорее ушло бы с тем, чтобы аргументы сторон были услышаны каждым участником диалога", - сказал Мезенцев журналистам на полях открытия дней Минска на ВДНХ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, россия, армения, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, никол пашинян
В мире, Белоруссия, Россия, Армения, Дмитрий Мезенцев, Александр Лукашенко, Никол Пашинян
Мезенцев прокомментировал слова Пашиняна о Лукашенко
Мезенцев о словах Пашиняна: споры между странами нужно решать в спокойном ключе
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Споры между государствами должны решаться в спокойном ключе и без перехода на личности, заявил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя недавние высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о белорусском лидере Александре Лукашенко.
В четверг Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".
"Все споры, на мой взгляд, между государствами должны решаться в спокойном, ровном ключе без каких бы то ни было переходов на личности, и я хотел бы, чтобы то напряжение, которое возникло, как можно скорее ушло бы с тем, чтобы аргументы сторон были услышаны каждым участником диалога", - сказал Мезенцев журналистам на полях открытия дней Минска
на ВДНХ.