https://ria.ru/20240613/metropolii-1952697823.html

Медведев предложил ввести репарации против бывших метрополий

Медведев предложил ввести репарации против бывших метрополий - РИА Новости, 13.06.2024

Медведев предложил ввести репарации против бывших метрополий

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил "бить" западные неометрополии по самому дорогому - по их кошелькам, ввести репарации, в том числе за работорговлю, РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:20

2024-06-13T19:20

2024-06-13T19:34

экономика

россия

дмитрий медведев

африка

латинская америка

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил "бить" западные неометрополии по самому дорогому - по их кошелькам, ввести репарации, в том числе за работорговлю, об этом он написал в статье "Время метрополий истекло", которая будет опубликована в "Российской газете". "Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что неометрополии следует бить по тому, что им дороже больше всего, - по их кошелькам, которые они наполняют в значительной степени за счет эксплуатации остального мира. "Золотому миллиарду" придется поскрести по сусекам, чтобы расплатиться за прегрешения прошлого", - сообщает издание. Только репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить не менее 100 триллионов долларов, отмечается в статье. Медведев также пожелал удачи странам Африки и Латинской Америки в учреждении "антиколониального Нюрнберга". По его словам, это будет важным шагом к утрате Глобальным Севером доминирующих позиций, к формированию многополярного и справедливого мироустройства. Статья будет опубликована в пятницу, 14 июня.

https://ria.ru/20240402/kolonii-1937414705.html

россия

африка

латинская америка

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Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий медведев, африка, латинская америка