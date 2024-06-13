https://ria.ru/20240613/metropolii-1952697823.html
Медведев предложил ввести репарации против бывших метрополий
Медведев предложил ввести репарации против бывших метрополий - РИА Новости, 13.06.2024
Медведев предложил ввести репарации против бывших метрополий
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил "бить" западные неометрополии по самому дорогому - по их кошелькам, ввести репарации, в том числе за работорговлю, РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:20
2024-06-13T19:20
2024-06-13T19:34
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил "бить" западные неометрополии по самому дорогому - по их кошелькам, ввести репарации, в том числе за работорговлю, об этом он написал в статье "Время метрополий истекло", которая будет опубликована в "Российской газете". "Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что неометрополии следует бить по тому, что им дороже больше всего, - по их кошелькам, которые они наполняют в значительной степени за счет эксплуатации остального мира. "Золотому миллиарду" придется поскрести по сусекам, чтобы расплатиться за прегрешения прошлого", - сообщает издание. Только репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить не менее 100 триллионов долларов, отмечается в статье. Медведев также пожелал удачи странам Африки и Латинской Америки в учреждении "антиколониального Нюрнберга". По его словам, это будет важным шагом к утрате Глобальным Севером доминирующих позиций, к формированию многополярного и справедливого мироустройства. Статья будет опубликована в пятницу, 14 июня.
https://ria.ru/20240402/kolonii-1937414705.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий медведев, африка, латинская америка
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев, Африка, Латинская Америка
Медведев предложил ввести репарации против бывших метрополий
Медведев предложил бить западные неометрополии по кошелькам и ввести репарации
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил "бить" западные неометрополии по самому дорогому - по их кошелькам, ввести репарации, в том числе за работорговлю, об этом он написал в статье "Время метрополий истекло", которая будет опубликована в "Российской газете".
"Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что неометрополии следует бить по тому, что им дороже больше всего, - по их кошелькам, которые они наполняют в значительной степени за счет эксплуатации остального мира. "Золотому миллиарду" придется поскрести по сусекам, чтобы расплатиться за прегрешения прошлого", - сообщает издание. Только репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить не менее 100 триллионов долларов, отмечается в статье.
Медведев также пожелал удачи странам Африки
и Латинской Америки
в учреждении "антиколониального Нюрнберга". По его словам, это будет важным шагом к утрате Глобальным Севером доминирующих позиций, к формированию многополярного и справедливого мироустройства.
Статья будет опубликована в пятницу, 14 июня.