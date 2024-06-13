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На части Филевской линии метро остановили движение поездов из-за ливня - РИА Новости, 13.06.2024
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14:28 13.06.2024 (обновлено: 14:45 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/metro-1952583118.html
На части Филевской линии метро остановили движение поездов из-за ливня
На части Филевской линии метро остановили движение поездов из-за ливня - РИА Новости, 13.06.2024
На части Филевской линии метро остановили движение поездов из-за ливня
Движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской" станциями метро Москвы временно остановлено из-за сильного дождя, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:28
2024-06-13T14:45
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской" станциями метро Москвы временно остановлено из-за сильного дождя, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Во время сверхинтенсивных осадков для обеспечения безопасности на Филёвской линии временно остановлено движение между "Багратионовской" и "Кунцевской"", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/metro-1952391846.html
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На части Филевской линии метро остановили движение поездов из-за ливня

От "Багратионовской" до "Кунцевской" остановили движение поездов из-за ливня

© Фото : соцсетиЗатопленная после обильных осадков станция метро Филевской линии. 13 июня 2024
Затопленная после обильных осадков станция метро Филевской линии. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : соцсети
Затопленная после обильных осадков станция метро Филевской линии. 13 июня 2024
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской" станциями метро Москвы временно остановлено из-за сильного дождя, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Во время сверхинтенсивных осадков для обеспечения безопасности на Филёвской линии временно остановлено движение между "Багратионовской" и "Кунцевской"", - говорится в сообщении.
Станция Текстильщики Таганско-Краснопресненской линии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников"
12 июня, 16:50
 
МоскваПроисшествияМосковский метрополитен
 
 
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