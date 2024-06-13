https://ria.ru/20240613/metro-1952583118.html

На части Филевской линии метро остановили движение поездов из-за ливня

На части Филевской линии метро остановили движение поездов из-за ливня - РИА Новости, 13.06.2024

На части Филевской линии метро остановили движение поездов из-за ливня

Движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской" станциями метро Москвы временно остановлено из-за сильного дождя, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:28

2024-06-13T14:28

2024-06-13T14:45

москва

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской" станциями метро Москвы временно остановлено из-за сильного дождя, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Во время сверхинтенсивных осадков для обеспечения безопасности на Филёвской линии временно остановлено движение между "Багратионовской" и "Кунцевской"", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/metro-1952391846.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, московский метрополитен