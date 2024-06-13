https://ria.ru/20240613/metro-1952583118.html
На части Филевской линии метро остановили движение поездов из-за ливня
На части Филевской линии метро остановили движение поездов из-за ливня - РИА Новости, 13.06.2024
На части Филевской линии метро остановили движение поездов из-за ливня
Движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской" станциями метро Москвы временно остановлено из-за сильного дождя, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:28
2024-06-13T14:28
2024-06-13T14:45
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской" станциями метро Москвы временно остановлено из-за сильного дождя, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Во время сверхинтенсивных осадков для обеспечения безопасности на Филёвской линии временно остановлено движение между "Багратионовской" и "Кунцевской"", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/metro-1952391846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На части Филевской линии метро остановили движение поездов из-за ливня
От "Багратионовской" до "Кунцевской" остановили движение поездов из-за ливня