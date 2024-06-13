https://ria.ru/20240613/metro-1952542605.html
В московском метро мужчина напал на контролера
В московском метро мужчина напал на контролера - РИА Новости, 13.06.2024
В московском метро мужчина напал на контролера
Мужчина толкнул контролера в московском метро, пройдя по чужой карте, нарушителю грозит уголовное преследование, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:37
2024-06-13T12:37
2024-06-13T13:04
происшествия
россия
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Мужчина толкнул контролера в московском метро, пройдя по чужой карте, нарушителю грозит уголовное преследование, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Злоумышленник прошел в метро на станции "Савеловская" по чужой социальной карте. Административное правонарушение пресекла старший инспектор ГКУ "Организатор перевозок". В ответ на законные требования представителя власти он толкнул женщину, применив к ней насилие", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти в метро по части 1 статьи 318 УК РФ.
https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html
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происшествия, россия, московский метрополитен
Происшествия, Россия, Московский метрополитен
В московском метро мужчина напал на контролера
В Москве мужчина толкнул контролера в метро, пройдя по чужой карте