https://ria.ru/20240613/metro-1952542605.html

В московском метро мужчина напал на контролера

В московском метро мужчина напал на контролера - РИА Новости, 13.06.2024

В московском метро мужчина напал на контролера

Мужчина толкнул контролера в московском метро, пройдя по чужой карте, нарушителю грозит уголовное преследование, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:37

2024-06-13T12:37

2024-06-13T13:04

происшествия

россия

московский метрополитен

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Мужчина толкнул контролера в московском метро, пройдя по чужой карте, нарушителю грозит уголовное преследование, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Злоумышленник прошел в метро на станции "Савеловская" по чужой социальной карте. Административное правонарушение пресекла старший инспектор ГКУ "Организатор перевозок". В ответ на законные требования представителя власти он толкнул женщину, применив к ней насилие", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти в метро по части 1 статьи 318 УК РФ.

https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html

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происшествия, россия, московский метрополитен