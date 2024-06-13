Рейтинг@Mail.ru
Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановили - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 13.06.2024 (обновлено: 06:59 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/metro-1952470052.html
Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановили
Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановили - РИА Новости, 13.06.2024
Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановили
Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановлено и введено в график, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T06:52
2024-06-13T06:59
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947390560_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_3505161f68e29ffae9aaab58fcda98f2.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановлено и введено в график, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Ранее департамент сообщал об увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии из-за человека на пути, позднее движение в этом направлении остановили."Движение на Кольцевой линии по часовой стрелке восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/metro-1952391846.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947390560_259:152:2787:2048_1920x0_80_0_0_ee844a2db7b97bdfe1ef7046452be1a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановили

Движение на Кольцевой линии в метро Москвы по часовой стрелке восстановлено

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажир оплачивает проезд у турникета
Пассажир оплачивает проезд у турникета - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Пассажир оплачивает проезд у турникета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановлено и введено в график, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее департамент сообщал об увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии из-за человека на пути, позднее движение в этом направлении остановили.
Станция Текстильщики Таганско-Краснопресненской линии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В московском метро нет движения поездов от "Текстильщиков" до "Котельников"
12 июня, 16:50
"Движение на Кольцевой линии по часовой стрелке восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала