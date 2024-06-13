https://ria.ru/20240613/metro-1952470052.html

Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановили

Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановили - РИА Новости, 13.06.2024

Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановили

Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановлено и введено в график, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T06:52

2024-06-13T06:52

2024-06-13T06:59

москва

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Движение на Кольцевой линии метро Москвы по часовой стрелке восстановлено и введено в график, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Ранее департамент сообщал об увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии из-за человека на пути, позднее движение в этом направлении остановили."Движение на Кольцевой линии по часовой стрелке восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/metro-1952391846.html

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