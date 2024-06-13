https://ria.ru/20240613/metro-1952468749.html

На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов

На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 13.06.2024

На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов

На Кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T06:11

2024-06-13T06:11

2024-06-13T06:34

москва

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На Кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/metro-1952391846.html

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