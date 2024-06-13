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На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 13.06.2024
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06:11 13.06.2024 (обновлено: 06:34 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/metro-1952468749.html
На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 13.06.2024
На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
На Кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T06:11
2024-06-13T06:34
москва
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На Кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов

На Кольцевой линии метро увеличили интервалы движения из-за человека на пути

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСкульптура "Белорусские партизаны", установленная в переходе на станции метро "Белорусская" Московского метрополитена
Скульптура Белорусские партизаны, установленная в переходе на станции метро Белорусская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Скульптура "Белорусские партизаны", установленная в переходе на станции метро "Белорусская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На Кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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