https://ria.ru/20240613/metro-1952468749.html
На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 13.06.2024
На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
На Кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T06:11
2024-06-13T06:11
2024-06-13T06:34
москва
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На Кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/metro-1952391846.html
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москва
На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
На Кольцевой линии метро увеличили интервалы движения из-за человека на пути