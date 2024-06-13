Иран принял меры на ядерных объектах из-за резолюции МАГАТЭ, пишут СМИ
Mehr: Иран принял ряд мер на своих ядерных объектах в ответ на резолюцию МАГАТЭ
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости/Прайм. Тегеран "принял ряд мер" на своих ядерных объектах в Натанзе и Фордо в ответ на антииранскую резолюцию, представленную Евротройкой Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство Mehr.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания ("Евротройка") официально представили совету управляющих МАГАТЭ резолюцию с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана. По информации агентства Рейтер, "Евротройка" в проекте резолюции призывают Иран сотрудничать с МАГАТЭ и объяснить наличие следов урана на незаявленных иранских объектах. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Совет управляющих МАГАТЭ проголосовал за эту резолюцию.
"По слухам, в ответ на враждебные шаги трех европейских стран (Франции, Германии и Англии), касающиеся принятия резолюции Совета управляющих МАГАТЭ против Исламской Республики Иран, в Иране был принят ряд мер в Натанзе и Фордо", - говорится в сообщении агентства.
Двумя днями ранее и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил в интервью РИА Новости, что деятельность Ирана в сфере атома контролируется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), страны, обвиняющие Иран в том, что его ядерная программа вызывает беспокойство, хотят превратить МАГАТЭ в место для сведения политических счетов с Тегераном, своими действиями они ставят под сомнение репутацию Агентства.