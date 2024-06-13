https://ria.ru/20240613/medvedev-1952715555.html
Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать
Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать - РИА Новости, 13.06.2024
Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что законодательная работа по внедрению инноваций должна быть продолжена в России. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:36
2024-06-13T20:36
2024-06-13T20:54
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952718110_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_581f688e9cf25aade81b6ad7f837a88f.jpg
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что законодательная работа по внедрению инноваций должна быть продолжена в России."Такая законодательная работа должна быть продолжена, в том числе и в части совершенствования последней части гражданского кодекса, посвященного инновационной политике и охране промышленной и интеллектуальной собственности", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240613/metropolii-1952697823.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952718110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_373cac2856c090353fa02b502a360cd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать
Медведев: законодательная работа по внедрению инноваций должна быть продолжена
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что законодательная работа по внедрению инноваций должна быть продолжена в России.
"Такая законодательная работа должна быть продолжена, в том числе и в части совершенствования последней части гражданского кодекса, посвященного инновационной политике и охране промышленной и интеллектуальной собственности", - сказал Медведев.