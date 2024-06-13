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Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать - РИА Новости, 13.06.2024
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20:36 13.06.2024 (обновлено: 20:54 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952715555.html
Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать
Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать - РИА Новости, 13.06.2024
Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что законодательная работа по внедрению инноваций должна быть продолжена в России. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:36
2024-06-13T20:54
россия
дмитрий медведев
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что законодательная работа по внедрению инноваций должна быть продолжена в России."Такая законодательная работа должна быть продолжена, в том числе и в части совершенствования последней части гражданского кодекса, посвященного инновационной политике и охране промышленной и интеллектуальной собственности", - сказал Медведев.
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать

Медведев: законодательная работа по внедрению инноваций должна быть продолжена

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по науке и образованию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по науке и образованию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по науке и образованию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что законодательная работа по внедрению инноваций должна быть продолжена в России.
"Такая законодательная работа должна быть продолжена, в том числе и в части совершенствования последней части гражданского кодекса, посвященного инновационной политике и охране промышленной и интеллектуальной собственности", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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