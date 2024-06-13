https://ria.ru/20240613/medvedev-1952715555.html

Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать

Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать - РИА Новости, 13.06.2024

Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что законодательная работа по внедрению инноваций должна быть продолжена в России. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:36

2024-06-13T20:36

2024-06-13T20:54

россия

дмитрий медведев

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что законодательная работа по внедрению инноваций должна быть продолжена в России."Такая законодательная работа должна быть продолжена, в том числе и в части совершенствования последней части гражданского кодекса, посвященного инновационной политике и охране промышленной и интеллектуальной собственности", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240613/metropolii-1952697823.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев