https://ria.ru/20240613/medvedev-1952491789.html

Медведев предложил передать все виды вооружений врагам Запада

Медведев предложил передать все виды вооружений врагам Запада - РИА Новости, 13.06.2024

Медведев предложил передать все виды вооружений врагам Запада

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил в ответ на санкции против России передать "врагам западного мира" все возможные... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:08

2024-06-13T10:08

2024-06-13T11:13

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил в ответ на санкции против России передать "врагам западного мира" все возможные виды вооружений. Медведев написал, что на новые западные санкции нужно реагировать так, чтобы нанести максимальный вред тем странам, которые ввели ограничения. "Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)!" - подчеркнул Медведев."И никаких правил в отношении врага! Пусть получат всё сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!" - написал он."Они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах? Надо помочь в дезорганизации их муниципальной власти!" - подчеркнул Медведев.Медведев также привел цитату из Библии: "Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал <…>, так и ему должно сделать (Левит, 24:20)".

https://ria.ru/20240613/antonov-1952458473.html

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россия

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Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, в мире