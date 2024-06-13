https://ria.ru/20240613/medvedev-1952487217.html

США и их союзники объявили России войну, заявил Медведев

США и их союзники объявили России войну, заявил Медведев - РИА Новости, 13.06.2024

США и их союзники объявили России войну, заявил Медведев

США и их союзники объявили России войну без правил, и несмотря на то, что она научилась жить в условиях ограничений, реагировать на новые нужно всем, кто любит... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:47

2024-06-13T09:47

2024-06-13T11:32

сша

россия

дмитрий медведев

в мире

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Москва, 13 июн - РИА Новости. США и их союзники объявили России войну без правил, и несмотря на то, что она научилась жить в условиях ограничений, реагировать на новые нужно всем, кто любит свою страну, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.США ранее обновили санкционный список в отношении России."Вот и новые американские санкции. Скоро будут и новые европейские. Надо ли на них реагировать? Вроде бы и нет, их количество измеряется уже десятками тысяч. Мы научились жить и развиваться с ними. А с другой стороны – нужно. Не только властям, государству, но и всем нашим людям в целом. Всем, кто любит нашу Родину – Россию. Ведь они – США и их сраные союзнички – объявили нам войну без правил!" - написал Медведев в своём телеграм-канале.

https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952470524.html

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сша, россия, дмитрий медведев, в мире