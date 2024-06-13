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США и их союзники объявили России войну, заявил Медведев - РИА Новости, 13.06.2024
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09:47 13.06.2024 (обновлено: 11:32 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952487217.html
США и их союзники объявили России войну, заявил Медведев
США и их союзники объявили России войну, заявил Медведев - РИА Новости, 13.06.2024
США и их союзники объявили России войну, заявил Медведев
США и их союзники объявили России войну без правил, и несмотря на то, что она научилась жить в условиях ограничений, реагировать на новые нужно всем, кто любит... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:47
2024-06-13T11:32
сша
россия
дмитрий медведев
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Москва, 13 июн - РИА Новости. США и их союзники объявили России войну без правил, и несмотря на то, что она научилась жить в условиях ограничений, реагировать на новые нужно всем, кто любит свою страну, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.США ранее обновили санкционный список в отношении России."Вот и новые американские санкции. Скоро будут и новые европейские. Надо ли на них реагировать? Вроде бы и нет, их количество измеряется уже десятками тысяч. Мы научились жить и развиваться с ними. А с другой стороны – нужно. Не только властям, государству, но и всем нашим людям в целом. Всем, кто любит нашу Родину – Россию. Ведь они – США и их сраные союзнички – объявили нам войну без правил!" - написал Медведев в своём телеграм-канале.
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сша, россия, дмитрий медведев, в мире
США, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
США и их союзники объявили России войну, заявил Медведев

Медведев: США и их союзники объявили России войну без правил

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Москва, 13 июн - РИА Новости. США и их союзники объявили России войну без правил, и несмотря на то, что она научилась жить в условиях ограничений, реагировать на новые нужно всем, кто любит свою страну, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
США ранее обновили санкционный список в отношении России.
«
"Вот и новые американские санкции. Скоро будут и новые европейские. Надо ли на них реагировать? Вроде бы и нет, их количество измеряется уже десятками тысяч. Мы научились жить и развиваться с ними. А с другой стороны – нужно. Не только властям, государству, но и всем нашим людям в целом. Всем, кто любит нашу Родину – Россию. Ведь они – США и их сраные союзнички – объявили нам войну без правил!" - написал Медведев в своём телеграм-канале.
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