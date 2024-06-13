https://ria.ru/20240613/marketpleysy-1952465734.html
В России в 2025 году появятся ГОСТы для маркетплейсов
В России в 2025 году появятся ГОСТы для маркетплейсов - РИА Новости, 13.06.2024
В России в 2025 году появятся ГОСТы для маркетплейсов
Разработка семейства ГОСТов для работы маркетплейсов начинается в России, принять их планируется уже в следующем году, рассказал руководитель Роскачества Максим РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T05:04
2024-06-13T05:04
2024-06-13T05:56
пмэф-2024
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Разработка семейства ГОСТов для работы маркетплейсов начинается в России, принять их планируется уже в следующем году, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "В техническом комитете по стандартизации ритейла, который ведет Роскачество, будет разработано семейство стандартов по работе маркетплейсов. Мы будем стандартизировать их работу с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), поставщиками. В этом смысле такой инструмент, как стандартизация, в серьезной степени может улучшить качество работы маркетплейсов, и что очень важно - снизить их конфликты с поставщиками и контрагентами, а также улучшить качество их работы с потребителями", - сообщил он. Протасов уточнил, что разработка начинается сейчас, "а планы по принятию семейства ГОСТов установлены на 2025 год". Он также подчеркнул, что Роскачество поддерживает идею о государственном регулировании работы маркетплейсов. До этого президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал агентству о том, что депутаты в Госдуме сейчас готовят обновление - пакет поправок для внесения в закон "О торговле", они должны будут скорректировать работу маркетплейсов и решить ряд проблем, которые возникли в отрасли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240205/marketpleysy-1925397991.html
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экономика, россия, максим протасов, роскачество, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), госдума рф
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Протасов, Роскачество, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Госдума РФ
В России в 2025 году появятся ГОСТы для маркетплейсов
Роскачество: в РФ в 2025 году появятся ГОСТы для маркетплейсов
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Разработка семейства ГОСТов для работы маркетплейсов начинается в России, принять их планируется уже в следующем году, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"В техническом комитете по стандартизации ритейла, который ведет Роскачество, будет разработано семейство стандартов по работе маркетплейсов. Мы будем стандартизировать их работу с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), поставщиками. В этом смысле такой инструмент, как стандартизация, в серьезной степени может улучшить качество работы маркетплейсов, и что очень важно - снизить их конфликты с поставщиками и контрагентами, а также улучшить качество их работы с потребителями", - сообщил он.
Протасов уточнил, что разработка начинается сейчас, "а планы по принятию семейства ГОСТов установлены на 2025 год". Он также подчеркнул, что Роскачество поддерживает идею о государственном регулировании работы маркетплейсов.
До этого президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)
Артем Соколов рассказал агентству о том, что депутаты в Госдуме
сейчас готовят обновление - пакет поправок для внесения в закон "О торговле", они должны будут скорректировать работу маркетплейсов и решить ряд проблем, которые возникли в отрасли.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.