https://ria.ru/20240613/makhachkala-1952732133.html

В Махачкале некоторые улицы затопило из-за сильного ливня

В Махачкале некоторые улицы затопило из-за сильного ливня - РИА Новости, 13.06.2024

В Махачкале некоторые улицы затопило из-за сильного ливня

Некоторые улицы Махачкалы оказались затоплены в четверг вечером в результате сильного ливня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T22:26

2024-06-13T22:26

2024-06-13T22:26

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Некоторые улицы Махачкалы оказались затоплены в четверг вечером в результате сильного ливня, передает корреспондент РИА Новости. В реки превратились улицы как в центре Махачкалы, так и на окраинах города, в том числе самая длинная улица – проспект Акушинского. Движение автомобилей затруднено, на залитых водой дорогах образовались сильные пробки. В Telegram-канале МБУ "Благоустройство г. Махачкалы" сообщается, что городские службы переведены на усиленный режим работы для устранения последствий ливня. Аварийные бригады проводят мониторинг наиболее сложных участков улично-дорожной сети, где фиксируются подтопления. Также отмечается, что большое количество заявок поступает на упавшие деревьев, специалисты их спиливают и вывозят. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что полицейские Махачкалы ведут операцию по спасению людей, которые оказались в море во время шторма, спасены по меньшей мере 14 человек. При этом число людей, оказавшихся в море к моменту начала шторма, неизвестно.

https://ria.ru/20240613/osadki-1952724470.html

https://ria.ru/20240613/krym-1952596006.html

махачкала

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Затопления в Махачкале Полицейские Махачкалы ведут операцию по спасению людей, которые оказались в море во время шторма, уже спасены 14 человек, сообщили РИА Новости в МВД Дагестана. На кадрах корреспондента РИА Новости – обстановка на дорогах в Махачкале. 2024-06-13T22:26 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала