https://ria.ru/20240613/magomedov-1952688054.html

Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского

Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского - РИА Новости, 13.06.2024

Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова Орденом Александра Невского за... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:59

2024-06-13T18:59

2024-06-13T19:09

россия

владимир путин

магомедсалам магомедов

политика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова Орденом Александра Невского за безупречную государственную службу, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов."За большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу наградить Орденом Александра Невского Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20240612/putin-1952331910.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, магомедсалам магомедов, политика