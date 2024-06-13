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Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского - РИА Новости, 13.06.2024
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18:59 13.06.2024 (обновлено: 19:09 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/magomedov-1952688054.html
Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского
Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского - РИА Новости, 13.06.2024
Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова Орденом Александра Невского за... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:59
2024-06-13T19:09
россия
владимир путин
магомедсалам магомедов
политика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова Орденом Александра Невского за безупречную государственную службу, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов."За большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу наградить Орденом Александра Невского Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича", - говорится в тексте документа.
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россия, владимир путин, магомедсалам магомедов, политика
Россия, Владимир Путин, Магомедсалам Магомедов, Политика
Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского

Путин удостоил ордена Александра Невского замглавы администрации Магомедова

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкМагомедсалам Магомедов
Магомедсалам Магомедов - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Магомедсалам Магомедов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова Орденом Александра Невского за безупречную государственную службу, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
"За большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу наградить Орденом Александра Невского Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича", - говорится в тексте документа.
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РоссияВладимир ПутинМагомедсалам МагомедовПолитика
 
 
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