https://ria.ru/20240613/lugovoy-1952588039.html
Генпрокуратуру попросили проверить Nestle и Mondelez на финансирование ВСУ
Генпрокуратуру попросили проверить Nestle и Mondelez на финансирование ВСУ - РИА Новости, 13.06.2024
Генпрокуратуру попросили проверить Nestle и Mondelez на финансирование ВСУ
Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) попросил Генпрокуратуру проверить компании ООО "Нестле Россия" и ООО "Мон'дэлис Русь" на финансирование вооруженных... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:42
2024-06-13T14:42
2024-06-13T14:42
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) попросил Генпрокуратуру проверить компании ООО "Нестле Россия" и ООО "Мон'дэлис Русь" на финансирование вооруженных формирований украинских националистов, сообщил депутат в своём Telegram-канале и приложил копию письма генпрокурору Игорю Краснову. "Прошу вас провести комплексные проверки ООО "Нестле Россия" и ООО "Мон'дэлис Русь" как на предмет участия в финансировании незаконных вооруженных формирований украинских националистов, так и на предмет соблюдения ими налогового законодательства РФ", - написал Луговой в обращении. Депутат указал, что, по данным Nestle и Mondelez, только официально переводы Украине составили 3,63 миллиарда рублей, при этом реальные масштабы вывода денег и финансирования украинских националистов и ВСУ значительно больше. По его словам, компании ведут двойную игру: получают прибыль от ведения бизнеса в России и направляют ее на поддержку антироссийских санкций и на помощь ВСУ. Из России компании за год вывели 35,5 миллиарда рублей, написал Луговой. "Акционером Nestle и Mondelez... является американская инвестиционная компания BlackRock. Eе руководитель - Laurence Douglas Fink (Лоуренс Дуглас Финк) включен в "мидовский" список граждан США, находящихся под персональными санкциями России. Кроме него в "мидовском" списке находятся еще и члены Совета директоров этих двух компаний", - рассказал депутат Он подчеркнул, что вместо наказания за противодействие СВО и антироссийскую политику "Нестле Россия" и "Мон'дэлис Русь" получили преференции и поддержку в ведении бизнеса в России, в том числе путем освобождения их от публикации отчетности, также до сих пор остаётся без внимания незаконный вывод прибыли за рубеж и уход от налогов. "О том, по каким схемам совершаются финансовые операции, я также доложил руководству ФНС с просьбой проверить компании на соблюдение налогового законодательства",- рассказал Луговой. "Уверен, что Nestle и Mondelez не единственные гиганты-русофобы, которые продолжают наживаться на "русской ниве". Оставить их в России - прямая угроза нацбезопасности", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240421/slutskiy-1941316028.html
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922739998.html
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экономика, технологии, россия, украина, сша, андрей луговой, игорь краснов, nestle s.a., вооруженные силы украины, mondelez international inc
Экономика, Технологии, Россия, Украина, США, Андрей Луговой, Игорь Краснов, Nestle S.A., Вооруженные силы Украины, Mondelez International Inc
Генпрокуратуру попросили проверить Nestle и Mondelez на финансирование ВСУ
Депутат Луговой попросил проверить Nestle и Mondelez на финансирование ВСУ
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) попросил Генпрокуратуру проверить компании ООО "Нестле Россия" и ООО "Мон'дэлис Русь" на финансирование вооруженных формирований украинских националистов, сообщил депутат в своём Telegram-канале
и приложил копию письма генпрокурору Игорю Краснову.
«
"Прошу вас провести комплексные проверки ООО "Нестле Россия" и ООО "Мон'дэлис Русь" как на предмет участия в финансировании незаконных вооруженных формирований украинских националистов, так и на предмет соблюдения ими налогового законодательства РФ", - написал Луговой в обращении.
Депутат указал, что, по данным Nestle и Mondelez, только официально переводы Украине составили 3,63 миллиарда рублей, при этом реальные масштабы вывода денег и финансирования украинских националистов и ВСУ значительно больше. По его словам, компании ведут двойную игру: получают прибыль от ведения бизнеса в России и направляют ее на поддержку антироссийских санкций и на помощь ВСУ. Из России компании за год вывели 35,5 миллиарда рублей, написал Луговой.
"Акционером Nestle и Mondelez... является американская инвестиционная компания BlackRock. Eе руководитель - Laurence Douglas Fink (Лоуренс Дуглас Финк) включен в "мидовский" список граждан США, находящихся под персональными санкциями России. Кроме него в "мидовском" списке находятся еще и члены Совета директоров этих двух компаний", - рассказал депутат
Он подчеркнул, что вместо наказания за противодействие СВО и антироссийскую политику "Нестле Россия" и "Мон'дэлис Русь" получили преференции и поддержку в ведении бизнеса в России, в том числе путем освобождения их от публикации отчетности, также до сих пор остаётся без внимания незаконный вывод прибыли за рубеж и уход от налогов.
"О том, по каким схемам совершаются финансовые операции, я также доложил руководству ФНС с просьбой проверить компании на соблюдение налогового законодательства",- рассказал Луговой.
"Уверен, что Nestle и Mondelez не единственные гиганты-русофобы, которые продолжают наживаться на "русской ниве". Оставить их в России - прямая угроза нацбезопасности", - заключил парламентарий.