https://ria.ru/20240613/livni-1952540701.html
Заммэра Бирюков: московские службы продолжают усиленно работать из-за дождя
Заммэра Бирюков: московские службы продолжают усиленно работать из-за дождя - РИА Новости, 13.06.2024
Заммэра Бирюков: московские службы продолжают усиленно работать из-за дождя
В четверг в Москве ожидается сильный дождь, в отдельных районах столицы может выпасть до 20 миллиметров осадков, городские службы продолжают работать в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:30
2024-06-13T12:30
2024-06-13T12:30
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В четверг в Москве ожидается сильный дождь, в отдельных районах столицы может выпасть до 20 миллиметров осадков, городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за прогнозируемой непогоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 июня, в столице ожидается сильный дождь. В отдельных районах города может выпасть до 20 миллиметров осадков. Ливень местами будет сопровождаться грозой, градом и сильными порывами ветра до 18 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы продолжают работать в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что в столице приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дали указание подготовить источники аварийного питания. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой. "Организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках", - говорится в сообщении. Ведомство посоветовало москвичам быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. "Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров", - добавили в тексте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, экология в россии, общество, городское хозяйство москвы, погода, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Экология в России, Общество, Городское хозяйство Москвы, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В четверг в Москве ожидается сильный дождь, в отдельных районах столицы может выпасть до 20 миллиметров осадков, городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за прогнозируемой непогоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 июня, в столице ожидается сильный дождь. В отдельных районах города может выпасть до 20 миллиметров осадков. Ливень местами будет сопровождаться грозой, градом и сильными порывами ветра до 18 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы продолжают работать в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся
в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Уточняется, что в столице приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дали указание подготовить источники аварийного питания. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой.
"Организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках", - говорится в сообщении.
Ведомство посоветовало москвичам быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. "Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров", - добавили в тексте.