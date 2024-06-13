https://ria.ru/20240613/livni-1952540701.html

Заммэра Бирюков: московские службы продолжают усиленно работать из-за дождя

Заммэра Бирюков: московские службы продолжают усиленно работать из-за дождя - РИА Новости, 13.06.2024

Заммэра Бирюков: московские службы продолжают усиленно работать из-за дождя

В четверг в Москве ожидается сильный дождь, в отдельных районах столицы может выпасть до 20 миллиметров осадков, городские службы продолжают работать в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:30

2024-06-13T12:30

2024-06-13T12:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В четверг в Москве ожидается сильный дождь, в отдельных районах столицы может выпасть до 20 миллиметров осадков, городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за прогнозируемой непогоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 июня, в столице ожидается сильный дождь. В отдельных районах города может выпасть до 20 миллиметров осадков. Ливень местами будет сопровождаться грозой, градом и сильными порывами ветра до 18 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы продолжают работать в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что в столице приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дали указание подготовить источники аварийного питания. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой. "Организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках", - говорится в сообщении. Ведомство посоветовало москвичам быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. "Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров", - добавили в тексте.

https://ria.ru/20240610/moskva-1952059873.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, экология в россии, общество, городское хозяйство москвы, погода, комплекс городского хозяйства москвы