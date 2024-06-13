https://ria.ru/20240613/liven-1952571899.html
В Москве разразился ливень с грозой
В Москве разразился ливень с грозой - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве разразился ливень с грозой
Ливень с грозой разразился на западе Москвы, тучи сгущаются и в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:56
2024-06-13T13:56
2024-06-13T14:49
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ливень с грозой разразился на западе Москвы, тучи сгущаются и в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее синоптики обещали мегаливень в столице. Он начался вчера.
https://ria.ru/20240613/livni-1952540701.html
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москва, общество
В Москве разразился ливень с грозой
На западе Москвы разразился мощный ливень с грозой