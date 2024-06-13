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На Крым надвигаются сильные ливни и град - РИА Новости, 13.06.2024
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15:06 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/krym-1952596006.html
На Крым надвигаются сильные ливни и град
На Крым надвигаются сильные ливни и град - РИА Новости, 13.06.2024
На Крым надвигаются сильные ливни и град
Сильные ливни и град ожидаются в Крыму в выходные, в реках возможен подъем уровня воды, сообщило крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:06
2024-06-13T15:06
россия
азовское море
керченский пролив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Сильные ливни и град ожидаются в Крыму в выходные, в реках возможен подъем уровня воды, сообщило крымское управление МЧС РФ. "В связи с образованием южного циклона 15 и 16 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни (30-50 мм), грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, град", - говорится в сообщении. При этом на реках северного предгорья и южного берега Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. Спасатели призвали соблюдать правила безопасности при непогоде, так как есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, транспорта, в горах, акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. "Возможны подтопления территорий. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240613/liven-1952571899.html
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россия
азовское море
керченский пролив
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россия, азовское море, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Азовское море, Керченский пролив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Крым надвигаются сильные ливни и град

МЧС: в Крыму в выходные ожидаются сильные ливни и град

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВолны на Черном море
Волны на Черном море - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Волны на Черном море . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Сильные ливни и град ожидаются в Крыму в выходные, в реках возможен подъем уровня воды, сообщило крымское управление МЧС РФ.
«
"В связи с образованием южного циклона 15 и 16 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни (30-50 мм), грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, град", - говорится в сообщении.
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При этом на реках северного предгорья и южного берега Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
Спасатели призвали соблюдать правила безопасности при непогоде, так как есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, транспорта, в горах, акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
"Возможны подтопления территорий. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - говорится в сообщении.
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РоссияАзовское мореКерченский проливМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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