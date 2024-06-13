СМИ: G7 договорилась о кредите Киеву с прибыли от российских активов
Reuters: лидеры G7 договорились о кредите Киеву с прибыли от российских активов
© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лидеры G7 достигли соглашения в четверг о выделении Киеву в 2024 году кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника
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"Страны G7 достигли соглашения об использовании будущих процентов от примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в 50 миллиардов долларов", - пишет агентство.
Чиновник сообщил журналистам в кулуарах встречи G7, что США сами согласились предоставить до 50 миллиардов долларов, но эта сумма может значительно снизиться, по мере того, как другие страны тоже объявят о своем участии.
По словам источника, у Украины будет несколько каналов получения денег, и их можно будет использовать для разных целей, в том числе для поддержки ее военных, бюджетных и гуманитарных потребностей, а также для восстановления страны.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.