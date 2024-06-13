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СМИ: G7 договорилась о кредите Киеву с прибыли от российских активов - РИА Новости, 13.06.2024
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18:25 13.06.2024 (обновлено: 18:34 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/kredit-1952675016.html
СМИ: G7 договорилась о кредите Киеву с прибыли от российских активов
СМИ: G7 договорилась о кредите Киеву с прибыли от российских активов - РИА Новости, 13.06.2024
СМИ: G7 договорилась о кредите Киеву с прибыли от российских активов
Лидеры G7 достигли соглашения в четверг о выделении Киеву в 2024 году кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов РФ,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:25
2024-06-13T18:34
россия
украина
киев
сергей лавров
g7
евросоюз
euroclear
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лидеры G7 достигли соглашения в четверг о выделении Киеву в 2024 году кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника "Страны G7 достигли соглашения об использовании будущих процентов от примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в 50 миллиардов долларов", - пишет агентство. Чиновник сообщил журналистам в кулуарах встречи G7, что США сами согласились предоставить до 50 миллиардов долларов, но эта сумма может значительно снизиться, по мере того, как другие страны тоже объявят о своем участии. По словам источника, у Украины будет несколько каналов получения денег, и их можно будет использовать для разных целей, в том числе для поддержки ее военных, бюджетных и гуманитарных потребностей, а также для восстановления страны. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20240613/ssha-1952629659.html
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россия, украина, киев, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России
СМИ: G7 договорилась о кредите Киеву с прибыли от российских активов

Reuters: лидеры G7 договорились о кредите Киеву с прибыли от российских активов

© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лидеры G7 достигли соглашения в четверг о выделении Киеву в 2024 году кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника
«
"Страны G7 достигли соглашения об использовании будущих процентов от примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в 50 миллиардов долларов", - пишет агентство.
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Чиновник сообщил журналистам в кулуарах встречи G7, что США сами согласились предоставить до 50 миллиардов долларов, но эта сумма может значительно снизиться, по мере того, как другие страны тоже объявят о своем участии.
По словам источника, у Украины будет несколько каналов получения денег, и их можно будет использовать для разных целей, в том числе для поддержки ее военных, бюджетных и гуманитарных потребностей, а также для восстановления страны.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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РоссияУкраинаКиевСергей ЛавровG7ЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении России
 
 
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