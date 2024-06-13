https://ria.ru/20240613/kongress-1952456198.html
Палата представителей обвинила главу Минюста в неуважении к конгрессу
Палата представителей обвинила главу Минюста в неуважении к конгрессу - РИА Новости, 13.06.2024
Палата представителей обвинила главу Минюста в неуважении к конгрессу
Палата представителей проголосовала за то, чтобы признать министра юстиции США Меррика Гарланда виновным в неуважении к конгрессу из-за отказа представить... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T00:33
2024-06-13T00:33
2024-06-13T00:47
сша
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Палата представителей проголосовала за то, чтобы признать министра юстиции США Меррика Гарланда виновным в неуважении к конгрессу из-за отказа представить аудиозапись беседы следователей с президентом Джо Байденом. Речь идет о расследовании, которое вел спецпрокурор Роберт Хёр, который решил не предъявлять американскому лидеру обвинений в нарушении правил обращения с секретной документацией, но попутно сенсационным образом вскрыл масштабы когнитивных трудностей, которые якобы испытывает Байден, баллотирующийся на второй срок в возрасте 81 года. В поддержку резолюции высказались 216 членов палаты, которую контролирует республиканская оппозиция, против были 207. Решение является рекомендацией Гарланду начать уголовное преследование самого себя. Отказ передавать аудиозаписи в министерстве юстиции объяснили тем, что конгрессменам была представлена стенограмма беседы.
https://ria.ru/20240606/psaki-1950857012.html
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сша, джо байден, в мире
Палата представителей обвинила главу Минюста в неуважении к конгрессу
Палата представителей признала главу Минюста виновным в неуважении к конгрессу
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Палата представителей проголосовала за то, чтобы признать министра юстиции США Меррика Гарланда виновным в неуважении к конгрессу из-за отказа представить аудиозапись беседы следователей с президентом Джо Байденом.
Речь идет о расследовании, которое вел спецпрокурор Роберт Хёр, который решил не предъявлять американскому лидеру обвинений в нарушении правил обращения с секретной документацией, но попутно сенсационным образом вскрыл масштабы когнитивных трудностей, которые якобы испытывает Байден, баллотирующийся на второй срок в возрасте 81 года.
В поддержку резолюции высказались 216 членов палаты, которую контролирует республиканская оппозиция, против были 207. Решение является рекомендацией Гарланду начать уголовное преследование самого себя.
Отказ передавать аудиозаписи в министерстве юстиции объяснили тем, что конгрессменам была представлена стенограмма беседы.