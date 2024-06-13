https://ria.ru/20240613/kongress-1952456198.html

Палата представителей обвинила главу Минюста в неуважении к конгрессу

Палата представителей обвинила главу Минюста в неуважении к конгрессу - РИА Новости, 13.06.2024

Палата представителей обвинила главу Минюста в неуважении к конгрессу

Палата представителей проголосовала за то, чтобы признать министра юстиции США Меррика Гарланда виновным в неуважении к конгрессу из-за отказа представить... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T00:33

2024-06-13T00:33

2024-06-13T00:47

сша

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Палата представителей проголосовала за то, чтобы признать министра юстиции США Меррика Гарланда виновным в неуважении к конгрессу из-за отказа представить аудиозапись беседы следователей с президентом Джо Байденом. Речь идет о расследовании, которое вел спецпрокурор Роберт Хёр, который решил не предъявлять американскому лидеру обвинений в нарушении правил обращения с секретной документацией, но попутно сенсационным образом вскрыл масштабы когнитивных трудностей, которые якобы испытывает Байден, баллотирующийся на второй срок в возрасте 81 года. В поддержку резолюции высказались 216 членов палаты, которую контролирует республиканская оппозиция, против были 207. Решение является рекомендацией Гарланду начать уголовное преследование самого себя. Отказ передавать аудиозаписи в министерстве юстиции объяснили тем, что конгрессменам была представлена стенограмма беседы.

https://ria.ru/20240606/psaki-1950857012.html

https://ria.ru/20240531/bayden-1949538761.html

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сша, джо байден, в мире