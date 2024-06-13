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"Риск высок": в США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине
"Риск высок": в США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине - РИА Новости, 13.06.2024
"Риск высок": в США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине
Украинский конфликт может перерасти в военное противостояние в Европе из-за недальновидной стратегии НАТО, пишет бывший помощник заместителя министра обороны... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:02
2024-06-13T12:02
2024-06-13T16:58
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украинский конфликт может перерасти в военное противостояние в Европе из-за недальновидной стратегии НАТО, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Опасность того, что конфликт на Украине перерастет в общеевропейский, растет. Риск конфликта в Европе еще никогда не был таким высоким", — отметил он.Брайен подчеркнул, что скорое поражение ВСУ очевидно, поэтому Североатлантический альянс начинает вести все более агрессивную политику в отношении России. Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон поднимает вопрос возможной отправки войск на Украину, говорится в материале. Эксперт назвал такие действия рискованными, поскольку обороноспособность НАТО крайне слаба.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на европейском континенте достаточно напряженная, каждый день провоцируется враждебными действиями европейских столиц и США.Читайте в Дзен: "Универсальный солдат". Российская армия захватила ценный трофейАмериканцы проговорились про их главный секрет на Украине
https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html
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в мире, европа, сша, украина, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Европа, США, Украина, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Риск высок": в США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине
Экс-сотрудник Пентагона: конфликт на Украине перерастет в столкновение в Европе