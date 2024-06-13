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Пакистан отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 13.06.2024
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18:21 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/konferentsiya-1952673616.html
Пакистан отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии
Пакистан отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 13.06.2024
Пакистан отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии
Пакистан принял решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:21
2024-06-13T18:21
в мире
россия
швейцария
украина
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн – РИА Новости. Пакистан принял решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч. "Швейцария пригласила Пакистан принять участие в саммите 15 и 16 июня. Однако из-за других обязательств Пакистан не будет участвовать", - заявила она в ходе брифинга. Вместе с тем она подчеркнула, что Пакистан находится на переднем крае усилий по обеспечению глобального мира. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, россия, швейцария, украина, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва
Пакистан отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии

МИД Пакистана заявил, что не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн – РИА Новости. Пакистан принял решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч.
«
"Швейцария пригласила Пакистан принять участие в саммите 15 и 16 июня. Однако из-за других обязательств Пакистан не будет участвовать", - заявила она в ходе брифинга. Вместе с тем она подчеркнула, что Пакистан находится на переднем крае усилий по обеспечению глобального мира.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
МИД Швейцарии прокомментировал неприглашение России на саммит по Украине
10 июня, 16:45
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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