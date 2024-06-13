https://ria.ru/20240613/konferentsiya-1952673616.html

Пакистан отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии

Пакистан отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 13.06.2024

Пакистан отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии

Пакистан принял решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:21

2024-06-13T18:21

2024-06-13T18:21

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швейцария

украина

джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн – РИА Новости. Пакистан принял решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч. "Швейцария пригласила Пакистан принять участие в саммите 15 и 16 июня. Однако из-за других обязательств Пакистан не будет участвовать", - заявила она в ходе брифинга. Вместе с тем она подчеркнула, что Пакистан находится на переднем крае усилий по обеспечению глобального мира. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, швейцария, украина, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва