Пакистан отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии
МИД Пакистана заявил, что не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн – РИА Новости. Пакистан принял решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч.
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"Швейцария пригласила Пакистан принять участие в саммите 15 и 16 июня. Однако из-за других обязательств Пакистан не будет участвовать", - заявила она в ходе брифинга. Вместе с тем она подчеркнула, что Пакистан находится на переднем крае усилий по обеспечению глобального мира.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.