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Эксперты оценили влияние сохранения ключевой ставки на темпы роста ВВП - РИА Новости, 13.06.2024
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04:03 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/klyuchevaya_stavka-1952463604.html
Эксперты оценили влияние сохранения ключевой ставки на темпы роста ВВП
Эксперты оценили влияние сохранения ключевой ставки на темпы роста ВВП - РИА Новости, 13.06.2024
Эксперты оценили влияние сохранения ключевой ставки на темпы роста ВВП
Полугодовое сохранение ключевой ставки на уровне 16% фактически не повлияло на темпы роста ВВП России, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T04:03
2024-06-13T04:03
экономика
россия
нагорно-карабахская республика
антон табах
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полугодовое сохранение ключевой ставки на уровне 16% фактически не повлияло на темпы роста ВВП России, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку и 16 декабря установил ее на уровне 16%. В дальнейшем на всех заседаниях совета директоров, состоявшихся в 2024 году, регулятор удерживал ее на этом уровне. Таким образом, в середине июня будет полгода, как экономика России развивается в условиях сохранения 16%-ной ключевой ставки. "Эффект от повышений ставки в реальном секторе, в том числе на инфляцию, в отличие от финансовых рынков, реализуется через 6-9 месяцев – так что сейчас как раз мы увидим эффекты во всей их полноте", - сказал главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Ставка способствовала снижению инфляции, некоторому укреплению рубля, несмотря на снижение цен на многие статьи экспорта, и ограниченно повлияла на ВВП (сохраняющиеся высокие бюджетные и потребительские расходы поддержали бурный рост)", - добавил эксперт. При этом он отметил, что снижение инфляции было связано с уже шедшими процессами. И добавил, что "в ближайшие два квартала мы как раз увидим полный результат" того, насколько ключевая ставка оказалась действенной по отношению к замедлению инфляции. До конца первого квартала, по мнению главного экономиста "БКС Мир инвестиций" Ильи Федорова, экономика не ощущала жесткости денежно-кредитных условий. По его словам, высокие ставки не оказывали влияния на кредитование, однако способствовали увеличению объема и срока депозитов, что внесло свой вклад в замедление роста цен. ЦБ РФ и дальше будет удерживать ключевую ставку на 16% до момента начала устойчивого замедления инфляции, считает он. Повышенная ключевая ставка, как подчеркнул старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, "на сегодня оказалась способна лишь частично сдержать инфляцию", она "также фактически не сказалась на темпах роста ВВП, которые пока что выше изначально прогнозировавшихся". Он считает, что либо текущая ставка обусловит замедление кредитования, снижение инфляции и некоторое охлаждение экономики, либо ЦБ "будет вынужден вновь повысить ключевую ставку для удержания инфляции под контролем". "Тот факт, что спрос замедляется пока что относительно слабо, влияет на то, что с каждым месяцем ожидания по началу снижения ключевой ставки отодвигаются все дальше – в нынешний момент очень вероятно, что это не произойдет раньше конца года", - добавил директор суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html
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экономика, россия, нагорно-карабахская республика, антон табах, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, бкс мир инвестиций
Экономика, Россия, Нагорно-Карабахская Республика, Антон Табах, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эксперт РА, БКС Мир инвестиций
Эксперты оценили влияние сохранения ключевой ставки на темпы роста ВВП

Аналитики не увидели замедления роста ВВП России из-за ключевой ставки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на Красной площади
Российский флаг на Красной площади - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский флаг на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полугодовое сохранение ключевой ставки на уровне 16% фактически не повлияло на темпы роста ВВП России, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку и 16 декабря установил ее на уровне 16%. В дальнейшем на всех заседаниях совета директоров, состоявшихся в 2024 году, регулятор удерживал ее на этом уровне. Таким образом, в середине июня будет полгода, как экономика России развивается в условиях сохранения 16%-ной ключевой ставки.
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"Эффект от повышений ставки в реальном секторе, в том числе на инфляцию, в отличие от финансовых рынков, реализуется через 6-9 месяцев – так что сейчас как раз мы увидим эффекты во всей их полноте", - сказал главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
"Ставка способствовала снижению инфляции, некоторому укреплению рубля, несмотря на снижение цен на многие статьи экспорта, и ограниченно повлияла на ВВП (сохраняющиеся высокие бюджетные и потребительские расходы поддержали бурный рост)", - добавил эксперт.
При этом он отметил, что снижение инфляции было связано с уже шедшими процессами. И добавил, что "в ближайшие два квартала мы как раз увидим полный результат" того, насколько ключевая ставка оказалась действенной по отношению к замедлению инфляции.
До конца первого квартала, по мнению главного экономиста "БКС Мир инвестиций" Ильи Федорова, экономика не ощущала жесткости денежно-кредитных условий. По его словам, высокие ставки не оказывали влияния на кредитование, однако способствовали увеличению объема и срока депозитов, что внесло свой вклад в замедление роста цен. ЦБ РФ и дальше будет удерживать ключевую ставку на 16% до момента начала устойчивого замедления инфляции, считает он.
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Повышенная ключевая ставка, как подчеркнул старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, "на сегодня оказалась способна лишь частично сдержать инфляцию", она "также фактически не сказалась на темпах роста ВВП, которые пока что выше изначально прогнозировавшихся". Он считает, что либо текущая ставка обусловит замедление кредитования, снижение инфляции и некоторое охлаждение экономики, либо ЦБ "будет вынужден вновь повысить ключевую ставку для удержания инфляции под контролем".
"Тот факт, что спрос замедляется пока что относительно слабо, влияет на то, что с каждым месяцем ожидания по началу снижения ключевой ставки отодвигаются все дальше – в нынешний момент очень вероятно, что это не произойдет раньше конца года", - добавил директор суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
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ЭкономикаРоссияНагорно-Карабахская РеспубликаАнтон ТабахЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эксперт РАБКС Мир инвестиций
 
 
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