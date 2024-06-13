https://ria.ru/20240613/kitay-1952549303.html

Китай пообещал принять меры для защиты своих компаний и граждан от санкций

Китай пообещал принять меры для защиты своих компаний и граждан от санкций - РИА Новости, 13.06.2024

Китай пообещал принять меры для защиты своих компаний и граждан от санкций

Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний и граждан, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:58

2024-06-13T12:58

2024-06-13T12:58

китай

вашингтон (штат)

россия

сбербанк россии

санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний и граждан, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай не является инициатором или стороной украинского кризиса, и мы никогда не потерпим клеветы, давления или перекладывания вины", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что Китай также примет необходимые меры для "решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий и граждан". Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.

https://ria.ru/20240613/kitay-1952547999.html

https://ria.ru/20240612/poshliny-1952380833.html

китай

вашингтон (штат)

россия

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китай, вашингтон (штат), россия, сбербанк россии, санкции в отношении россии