https://ria.ru/20240613/kapital-1952568033.html

Губернатор Текслер предложил учредить региональный студенческий капитал

Губернатор Текслер предложил учредить региональный студенческий капитал - РИА Новости, 13.06.2024

Губернатор Текслер предложил учредить региональный студенческий капитал

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил учредить региональный студенческий капитал, который может быть направлен на повышение стипендии, аренду РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:46

2024-06-13T13:46

2024-06-13T13:48

челябинская область

челябинская область

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алексей текслер

госдума рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 июн – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил учредить региональный студенческий капитал, который может быть направлен на повышение стипендии, аренду или приобретение жилья, а также на другие цели. По словам главы региона, особое внимание нужно уделить созданию условий для повышения рождаемости среди молодежи, нужно поддерживать тех, кто готов стать родителями, получая образование в колледжах и вузах - и государство должно создавать для этого условия. "В ближайшие 3 года на эти цели из регионального бюджета будет выделено полмиллиарда рублей. Поручаю министерству образования и науки совместно с министерством социальных отношений представить мне соответствующие предложения. Речь идет об учреждении регионального студенческого (семейного) капитала для семей, в которых оба или единственный родитель является студентом очной формы обучения в вузе или на старших курсах СПО", - сказал Текслер в обращении к депутатам законодательного собрания региона в четверг. Он уточнил, что эти средства могут быть направлены на повышение стипендии, аренду или приобретение жилья, другие цели. Также важно создавать при вузах ясельные группы и детские комнаты ребенка, помогать в учебе, добавил он. "Считаю, что такую программу возможно сформировать и запустить до начала нового учебного года", - сказал губернатор. Депутат законодательного собрания региона Николай Буяков пояснил, что в обращении глава региона сообщил о том многом, что было сделано за прошедшие 5 лет в социальной сфере. "Уже с 1 июля индексируются выплаты на второго ребенка на территории Челябинской области, они будут составлять почти 15 тысяч рублей. Это компенсация за оплату услуг ЖКХ, это ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей на ребенка многодетным семьям на подготовку к школе. И, конечно же, новое, что мы услышали – увеличение рождаемости… Губернатор дал поручение проработать вопрос учреждения семейного студенческого капитала. Те студенты, которые учатся на старших курсах, будут иметь право на выплаты. Семья и молодежь - это приоритеты на 2024 год и последующие 5 лет", - сказал он журналистам. По словам депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой, послание губернатора Челябинской области Алексея Текслера – это не просто набор цифр и планов, а обращение к каждому жителю региона, это разговор о том, как сделать жизнь в Челябинской области лучше, комфортнее, наполненнее. "Особое внимание было уделено и молодым родителям. В ближайшие три года из регионального бюджета будет выделено полмиллиарда рублей на создание регионального студенческого капитала. Эти средства помогут студентам с детьми оплатить стипендию, аренду или приобретение жилья. Также планируется создать при вузах ясельные группы и детские комнаты", - сказала она журналистам.

https://ria.ru/20231205/opk-1913792337.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927815838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

челябинская область, россия, алексей текслер, госдума рф