Рейтинг@Mail.ru
Лидеры G7 призвали Израиль воздержаться от наступления на Рафах - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 13.06.2024 (обновлено: 17:54 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/izrail-1952653282.html
Лидеры G7 призвали Израиль воздержаться от наступления на Рафах
Лидеры G7 призвали Израиль воздержаться от наступления на Рафах - РИА Новости, 13.06.2024
Лидеры G7 призвали Израиль воздержаться от наступления на Рафах
Лидеры стран "Большой семерки" призывают Израиль воздержаться от полномасштабного наступления на Рафах, говорится в черновике итогового заявлении саммита в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:41
2024-06-13T17:54
в мире
рафах (провинция)
израиль
g7
палестинская национальная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952572920_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_5315e5c34ab80994286e83dc70bfa55e.jpg
БАРИ, 13 июн - РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" призывают Израиль воздержаться от полномасштабного наступления на Рафах, говорится в черновике итогового заявлении саммита в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы обеспокоены последствиями продолжающихся наземных операций в Рафахе для гражданского населения, а также возможностью полномасштабного военного наступления, которое будет иметь дальнейшие тяжелые последствия для гражданского населения. Мы призываем правительство Израиля воздержаться от такого наступления в соответствии с его обязательствами по международному праву", - говорится в документе. Также лидеры G7 одобрили образование нового правительства Палестинской национальной администрацию, выразив готовность поддержать его реформы на Западном берегу и в секторе Газа. "Действия, которые ослабляют Палестинскую администрацию, должны быть прекращены, включая удержание израильским правительством доходов от таможенной очистки", - сообщается в черновике финального заявления.
https://ria.ru/20240613/ispaniya-1952647413.html
https://ria.ru/20240612/izrail-1952331335.html
рафах (провинция)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952572920_125:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_57392b2d9bafaecd27f860bf4457813e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафах (провинция), израиль, g7, палестинская национальная администрация
В мире, Рафах (провинция), Израиль, G7, Палестинская национальная администрация
Лидеры G7 призвали Израиль воздержаться от наступления на Рафах

Лидеры G7 призвали Израиль воздержаться от полномасштабного наступления на Рафах

© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. 13 июля 2024
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. 13 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. 13 июля 2024
Читать ria.ru в
БАРИ, 13 июн - РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" призывают Израиль воздержаться от полномасштабного наступления на Рафах, говорится в черновике итогового заявлении саммита в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
«
"Мы обеспокоены последствиями продолжающихся наземных операций в Рафахе для гражданского населения, а также возможностью полномасштабного военного наступления, которое будет иметь дальнейшие тяжелые последствия для гражданского населения. Мы призываем правительство Израиля воздержаться от такого наступления в соответствии с его обязательствами по международному праву", - говорится в документе.
Испания - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Испания призвала все страны Европы признать Палестину
Вчера, 17:28
Также лидеры G7 одобрили образование нового правительства Палестинской национальной администрацию, выразив готовность поддержать его реформы на Западном берегу и в секторе Газа.
«
"Действия, которые ослабляют Палестинскую администрацию, должны быть прекращены, включая удержание израильским правительством доходов от таможенной очистки", - сообщается в черновике финального заявления.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях в Газе
12 июня, 10:12
 
В миреРафах (провинция)ИзраильG7Палестинская национальная администрация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала