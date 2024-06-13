https://ria.ru/20240613/izrail-1952653282.html

Лидеры G7 призвали Израиль воздержаться от наступления на Рафах

Лидеры G7 призвали Израиль воздержаться от наступления на Рафах - РИА Новости, 13.06.2024

Лидеры G7 призвали Израиль воздержаться от наступления на Рафах

Лидеры стран "Большой семерки" призывают Израиль воздержаться от полномасштабного наступления на Рафах, говорится в черновике итогового заявлении саммита в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:41

2024-06-13T17:41

2024-06-13T17:54

в мире

рафах (провинция)

израиль

g7

палестинская национальная администрация

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БАРИ, 13 июн - РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" призывают Израиль воздержаться от полномасштабного наступления на Рафах, говорится в черновике итогового заявлении саммита в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы обеспокоены последствиями продолжающихся наземных операций в Рафахе для гражданского населения, а также возможностью полномасштабного военного наступления, которое будет иметь дальнейшие тяжелые последствия для гражданского населения. Мы призываем правительство Израиля воздержаться от такого наступления в соответствии с его обязательствами по международному праву", - говорится в документе. Также лидеры G7 одобрили образование нового правительства Палестинской национальной администрацию, выразив готовность поддержать его реформы на Западном берегу и в секторе Газа. "Действия, которые ослабляют Палестинскую администрацию, должны быть прекращены, включая удержание израильским правительством доходов от таможенной очистки", - сообщается в черновике финального заявления.

https://ria.ru/20240613/ispaniya-1952647413.html

https://ria.ru/20240612/izrail-1952331335.html

рафах (провинция)

израиль

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в мире, рафах (провинция), израиль, g7, палестинская национальная администрация