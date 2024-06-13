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ОНК опровергла данные о возможности Иванова получать посылки с маркетплейса - РИА Новости, 13.06.2024
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15:14 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/ivanov-1952598179.html
ОНК опровергла данные о возможности Иванова получать посылки с маркетплейса
ОНК опровергла данные о возможности Иванова получать посылки с маркетплейса - РИА Новости, 13.06.2024
ОНК опровергла данные о возможности Иванова получать посылки с маркетплейса
Замминистра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в особо крупном взяточничестве, может получать посылки в СИЗО "Лефортово" только через Почту России,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:14
2024-06-13T15:14
происшествия
тимур иванов
алексей мельников
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Замминистра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в особо крупном взяточничестве, может получать посылки в СИЗО "Лефортово" только через Почту России, сообщил РИА Новости секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. "Нельзя передавать посылки через маркетплейс. Книги — да, можно заказывать, посылки — только через окно (система "ФСИН. Окно" для передач в изоляторах - ред.) или Почту России. У Иванова или кого-то еще из заключенных в СИЗО "Лефортово" не может быть никаких исключений", - сказал Мельников. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240424/ivanov-1942084806.html
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происшествия, тимур иванов, алексей мельников, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Алексей Мельников, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
ОНК опровергла данные о возможности Иванова получать посылки с маркетплейса

Секретарь ОНК: Иванов может получать посылки только через Почту России

© АГН "Москва" / пресс-служба МосгорсудаТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© АГН "Москва" / пресс-служба Мосгорсуда
Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Замминистра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в особо крупном взяточничестве, может получать посылки в СИЗО "Лефортово" только через Почту России, сообщил РИА Новости секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
«
"Нельзя передавать посылки через маркетплейс. Книги — да, можно заказывать, посылки — только через окно (система "ФСИН. Окно" для передач в изоляторах - ред.) или Почту России. У Иванова или кого-то еще из заключенных в СИЗО "Лефортово" не может быть никаких исключений", - сказал Мельников.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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ПроисшествияТимур ИвановАлексей МельниковДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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