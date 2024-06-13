https://ria.ru/20240613/infektsiya-1952526457.html

Число госпитализированных с отравлением в Буйнакске достигло 175

Число госпитализированных с отравлением в Буйнакске достигло 175 - РИА Новости, 13.06.2024

Число госпитализированных с отравлением в Буйнакске достигло 175

Общее число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске достигло 175, сейчас в стационаре лечатся 88 пациентов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:40

2024-06-13T11:40

2024-06-13T11:40

происшествия

здоровье - общество

буйнакск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление в буйнакске

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МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Общее число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске достигло 175, сейчас в стационаре лечатся 88 пациентов, сообщила пресс-служба минздрава республики. С 7 июня жители Буйнакска стали обращаться в медучреждения города с симптомами отравления. По данным на вечер среды, в общей сложности с кишечной инфекцией были госпитализированы 164 человека, также многие горожане лечатся амбулаторно. "На утро 13 июня выписано уже 87 пациентов, пролеченных от острой кишечной инфекции в городе Буйнакске, 88 пациентов получают лечение в стационарных условиях, то есть отмечается тенденция к снижению общего количества госпитализированных", – говорится в сообщении. Отмечается, что медицинские работники проводят в Буйнакске меры профилактики, включая фагирование от кишечных инфекций и вакцинацию от вирусного гепатита А. Специалисты Роспотребнадзора ранее установили, что вспышка кишечной инфекции в Буйнакске произошла из-за водопроводной воды. В шести случаях у заболевших обнаружен микс кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. В связи с отравлением людей возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, в предприятии прошли обыски. По данным следствия, люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.

https://ria.ru/20240611/voda-1952106704.html

https://ria.ru/20240611/buynaksk-1952078963.html

буйнакск

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происшествия, здоровье - общество, буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление в буйнакске