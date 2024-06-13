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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Экстренное предупреждение объявлено в Москве с 10.00 13 июня и до конца дня из-за ливня, сильного ветра до 18 метров в секунду и грозы с градом в отдельных... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:45
2024-06-13T11:45
2024-06-13T11:45
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве с 10.00 13 июня и до конца дня из-за ливня, сильного ветра до 18 метров в секунду и грозы с градом в отдельных районах города, сообщает столичный главк МЧС. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10:00 часов до конца суток 13 июня в Москве местами сохранится сильный дождь, гроза в отдельных районах с ливнем и с градом. Местами шквалистое усиление ветра 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении. Ведомство просит автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и парковать машины вдали от деревьев, а пешеходов - не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты. Аналогичное предупреждение о непогоде размещено и на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 10 часов до конца суток 13 июня в Московской области местами сохранится сильный дождь, гроза в отдельных районах с ливнем и с градом. Местами шквалистое усиление ветра 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240613/moskva-1952473016.html
https://ria.ru/20240611/biryukov-1952153436.html
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общество, москва, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Экология в России
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ливня, сильного ветра и грозы