https://ria.ru/20240613/groza-1952527809.html

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды - РИА Новости, 13.06.2024

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды

Экстренное предупреждение объявлено в Москве с 10.00 13 июня и до конца дня из-за ливня, сильного ветра до 18 метров в секунду и грозы с градом в отдельных... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:45

2024-06-13T11:45

2024-06-13T11:45

общество

москва

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве с 10.00 13 июня и до конца дня из-за ливня, сильного ветра до 18 метров в секунду и грозы с градом в отдельных районах города, сообщает столичный главк МЧС. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10:00 часов до конца суток 13 июня в Москве местами сохранится сильный дождь, гроза в отдельных районах с ливнем и с градом. Местами шквалистое усиление ветра 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении. Ведомство просит автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и парковать машины вдали от деревьев, а пешеходов - не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты. Аналогичное предупреждение о непогоде размещено и на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 10 часов до конца суток 13 июня в Московской области местами сохранится сильный дождь, гроза в отдельных районах с ливнем и с градом. Местами шквалистое усиление ветра 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240613/moskva-1952473016.html

https://ria.ru/20240611/biryukov-1952153436.html

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общество, москва, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии