https://ria.ru/20240613/g7-1952678202.html
G7 осудила рост насилия против палестинцев со стороны израильтян
G7 осудила рост насилия против палестинцев со стороны израильтян - РИА Новости, 13.06.2024
G7 осудила рост насилия против палестинцев со стороны израильтян
Страны "Большой семёрки" осуждают рост насилия в отношении палестинцев со стороны израильских поселенцев, это угрожает перспективам заключения долгосрочного... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:34
2024-06-13T18:34
2024-06-13T18:34
в мире
g7
палестинская национальная администрация
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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БАРИ, 13 июн – РИА Новости. Страны "Большой семёрки" осуждают рост насилия в отношении палестинцев со стороны израильских поселенцев, это угрожает перспективам заключения долгосрочного мира, говорится в черновике итогового заявления саммита G7, поступившем в распоряжение РИА Новости "Мы осуждаем рост насилия со стороны экстремистских поселенцев в отношении палестинцев, что подрывает безопасность и стабильность на Западном берегу и угрожает перспективам долгосрочного мира", - сказано в документе. Страны G7 также осудили "все формы терроризма" и призвали поддержать службы безопасности Палестинской национальной администрации в обеспечении стабильности на Западном берегу для создания Палестинского государства. "Большая семерка" призвала все стороны конфликта воздержаться от любых односторонних действий, в том числе от расширения израильских поселений.
https://ria.ru/20240613/konflikt-1915630213.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, g7, палестинская национальная администрация, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, G7, Палестинская национальная администрация, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
G7 осудила рост насилия против палестинцев со стороны израильтян
G7: рост насилия со стороны израильских поселенцев угрожает долгосрочному миру