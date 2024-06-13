https://ria.ru/20240613/g7-1952678202.html

G7 осудила рост насилия против палестинцев со стороны израильтян

G7 осудила рост насилия против палестинцев со стороны израильтян - РИА Новости, 13.06.2024

G7 осудила рост насилия против палестинцев со стороны израильтян

Страны "Большой семёрки" осуждают рост насилия в отношении палестинцев со стороны израильских поселенцев, это угрожает перспективам заключения долгосрочного... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:34

2024-06-13T18:34

2024-06-13T18:34

в мире

g7

палестинская национальная администрация

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

БАРИ, 13 июн – РИА Новости. Страны "Большой семёрки" осуждают рост насилия в отношении палестинцев со стороны израильских поселенцев, это угрожает перспективам заключения долгосрочного мира, говорится в черновике итогового заявления саммита G7, поступившем в распоряжение РИА Новости "Мы осуждаем рост насилия со стороны экстремистских поселенцев в отношении палестинцев, что подрывает безопасность и стабильность на Западном берегу и угрожает перспективам долгосрочного мира", - сказано в документе. Страны G7 также осудили "все формы терроризма" и призвали поддержать службы безопасности Палестинской национальной администрации в обеспечении стабильности на Западном берегу для создания Палестинского государства. "Большая семерка" призвала все стороны конфликта воздержаться от любых односторонних действий, в том числе от расширения израильских поселений.

https://ria.ru/20240613/konflikt-1915630213.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, g7, палестинская национальная администрация, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина