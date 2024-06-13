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G7 осудила рост насилия против палестинцев со стороны израильтян - РИА Новости, 13.06.2024
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18:34 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/g7-1952678202.html
G7 осудила рост насилия против палестинцев со стороны израильтян
G7 осудила рост насилия против палестинцев со стороны израильтян - РИА Новости, 13.06.2024
G7 осудила рост насилия против палестинцев со стороны израильтян
Страны "Большой семёрки" осуждают рост насилия в отношении палестинцев со стороны израильских поселенцев, это угрожает перспективам заключения долгосрочного... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:34
2024-06-13T18:34
в мире
g7
палестинская национальная администрация
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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БАРИ, 13 июн – РИА Новости. Страны "Большой семёрки" осуждают рост насилия в отношении палестинцев со стороны израильских поселенцев, это угрожает перспективам заключения долгосрочного мира, говорится в черновике итогового заявления саммита G7, поступившем в распоряжение РИА Новости "Мы осуждаем рост насилия со стороны экстремистских поселенцев в отношении палестинцев, что подрывает безопасность и стабильность на Западном берегу и угрожает перспективам долгосрочного мира", - сказано в документе. Страны G7 также осудили "все формы терроризма" и призвали поддержать службы безопасности Палестинской национальной администрации в обеспечении стабильности на Западном берегу для создания Палестинского государства. "Большая семерка" призвала все стороны конфликта воздержаться от любых односторонних действий, в том числе от расширения израильских поселений.
https://ria.ru/20240613/konflikt-1915630213.html
израиль
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в мире, g7, палестинская национальная администрация, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, G7, Палестинская национальная администрация, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
G7 осудила рост насилия против палестинцев со стороны израильтян

G7: рост насилия со стороны израильских поселенцев угрожает долгосрочному миру

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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БАРИ, 13 июн – РИА Новости. Страны "Большой семёрки" осуждают рост насилия в отношении палестинцев со стороны израильских поселенцев, это угрожает перспективам заключения долгосрочного мира, говорится в черновике итогового заявления саммита G7, поступившем в распоряжение РИА Новости
"Мы осуждаем рост насилия со стороны экстремистских поселенцев в отношении палестинцев, что подрывает безопасность и стабильность на Западном берегу и угрожает перспективам долгосрочного мира", - сказано в документе.
Страны G7 также осудили "все формы терроризма" и призвали поддержать службы безопасности Палестинской национальной администрации в обеспечении стабильности на Западном берегу для создания Палестинского государства.
"Большая семерка" призвала все стороны конфликта воздержаться от любых односторонних действий, в том числе от расширения израильских поселений.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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В миреG7Палестинская национальная администрацияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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