https://ria.ru/20240613/frantsiya-1952622692.html

Франция приближает вероятность прямого столкновения, предупредил МИД России

Франция приближает вероятность прямого столкновения, предупредил МИД России - РИА Новости, 13.06.2024

Франция приближает вероятность прямого столкновения, предупредил МИД России

Франция все глубже вовлекается в конфликт на Украине, приближая вероятность прямого столкновения с Россией, это чревато непредсказуемыми последствиями, заявила... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:18

2024-06-13T16:18

2024-06-13T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Франция все глубже вовлекается в конфликт на Украине, приближая вероятность прямого столкновения с Россией, это чревато непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Франция все глубже вовлекается в вооруженный конфликт на Украине, последовательно смещает любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации, ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной. А это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и в мире", - сказала она в ходе брифинга в четверг.

https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html

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Кирилл Волков

в мире, франция, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)