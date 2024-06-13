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Франция приближает вероятность прямого столкновения, предупредил МИД России - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/frantsiya-1952622692.html
Франция приближает вероятность прямого столкновения, предупредил МИД России
Франция приближает вероятность прямого столкновения, предупредил МИД России - РИА Новости, 13.06.2024
Франция приближает вероятность прямого столкновения, предупредил МИД России
Франция все глубже вовлекается в конфликт на Украине, приближая вероятность прямого столкновения с Россией, это чревато непредсказуемыми последствиями, заявила... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:18
2024-06-13T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Франция все глубже вовлекается в конфликт на Украине, приближая вероятность прямого столкновения с Россией, это чревато непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Франция все глубже вовлекается в вооруженный конфликт на Украине, последовательно смещает любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации, ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной. А это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и в мире", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html
франция
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в мире, франция, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Франция приближает вероятность прямого столкновения, предупредил МИД России

Захарова: Франция действиями по Украине приближает прямой конфликт с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Франция все глубже вовлекается в конфликт на Украине, приближая вероятность прямого столкновения с Россией, это чревато непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Франция все глубже вовлекается в вооруженный конфликт на Украине, последовательно смещает любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации, ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной. А это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и в мире", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
На войне как на войне — и Франции придется к этому привыкнуть
8 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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