https://ria.ru/20240613/frantsiya-1952622692.html
Франция приближает вероятность прямого столкновения, предупредил МИД России
Франция приближает вероятность прямого столкновения, предупредил МИД России - РИА Новости, 13.06.2024
Франция приближает вероятность прямого столкновения, предупредил МИД России
Франция все глубже вовлекается в конфликт на Украине, приближая вероятность прямого столкновения с Россией, это чревато непредсказуемыми последствиями, заявила... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:18
2024-06-13T16:18
2024-06-13T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Франция все глубже вовлекается в конфликт на Украине, приближая вероятность прямого столкновения с Россией, это чревато непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Франция все глубже вовлекается в вооруженный конфликт на Украине, последовательно смещает любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации, ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной. А это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и в мире", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Франция приближает вероятность прямого столкновения, предупредил МИД России
Захарова: Франция действиями по Украине приближает прямой конфликт с Россией