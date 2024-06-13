https://ria.ru/20240613/f-16-1952540320.html

Столтенберг не ответил, разрешат ли Украине бить по России из F-16

Столтенберг не ответил, разрешат ли Украине бить по России из F-16 - РИА Новости, 13.06.2024

Столтенберг не ответил, разрешат ли Украине бить по России из F-16

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал напрямую отвечать на вопрос журналистов о том, разрешат ли Украине использовать западные истребители F-16 для ударов по... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:28

2024-06-13T12:28

2024-06-13T12:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

йенс столтенберг

нато

f-16

в мире

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал напрямую отвечать на вопрос журналистов о том, разрешат ли Украине использовать западные истребители F-16 для ударов по территории России, однако подчеркнул, что Киев имеет право защищаться, в том числе наносить удары по военным целям в РФ. Перед началом заседания глав минобороны стран альянса в Брюсселе журналисты спросили генсека, разрешат ли страны, поставляющие Киеву F-16, использовать их для нанесения ударов по территории РФ. В свою очередь Столтенберг отметил, что НАТО совместно с Украиной активно готовит пилотов и персонал для обслуживания истребителей. Они стараются завершить эту подготовку как можно быстрее. При этом каждая страна НАТО имеет различные ограничения на использование своего оружия. "Я приветствую, что страны альянса снизили уровень ограничений или отменили их в отношении ударов по военным целям на территории России… Я не буду вдаваться в разные аспекты и детали, скажу только, что Украина имеет право защищаться, а мы имеем право ей помогать", - сказал генсек НАТО. При этом он в очередной раз подчеркнул, что действия альянса не означают участие в военном конфликте. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и отмечали, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952422401.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, йенс столтенберг, нато, f-16, в мире, вооруженные силы украины