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Столтенберг не ответил, разрешат ли Украине бить по России из F-16 - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 13.06.2024 (обновлено: 12:29 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/f-16-1952540320.html
Столтенберг не ответил, разрешат ли Украине бить по России из F-16
Столтенберг не ответил, разрешат ли Украине бить по России из F-16 - РИА Новости, 13.06.2024
Столтенберг не ответил, разрешат ли Украине бить по России из F-16
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал напрямую отвечать на вопрос журналистов о том, разрешат ли Украине использовать западные истребители F-16 для ударов по... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:28
2024-06-13T12:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
йенс столтенберг
нато
f-16
в мире
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал напрямую отвечать на вопрос журналистов о том, разрешат ли Украине использовать западные истребители F-16 для ударов по территории России, однако подчеркнул, что Киев имеет право защищаться, в том числе наносить удары по военным целям в РФ. Перед началом заседания глав минобороны стран альянса в Брюсселе журналисты спросили генсека, разрешат ли страны, поставляющие Киеву F-16, использовать их для нанесения ударов по территории РФ. В свою очередь Столтенберг отметил, что НАТО совместно с Украиной активно готовит пилотов и персонал для обслуживания истребителей. Они стараются завершить эту подготовку как можно быстрее. При этом каждая страна НАТО имеет различные ограничения на использование своего оружия. "Я приветствую, что страны альянса снизили уровень ограничений или отменили их в отношении ударов по военным целям на территории России… Я не буду вдаваться в разные аспекты и детали, скажу только, что Украина имеет право защищаться, а мы имеем право ей помогать", - сказал генсек НАТО. При этом он в очередной раз подчеркнул, что действия альянса не означают участие в военном конфликте. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и отмечали, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952422401.html
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
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россия, украина, йенс столтенберг, нато, f-16, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, F-16, В мире, Вооруженные силы Украины
Столтенберг не ответил, разрешат ли Украине бить по России из F-16

Столтенберг не ответил, разрешат ли Киеву использовать F-16 для ударов по России

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители F-16. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал напрямую отвечать на вопрос журналистов о том, разрешат ли Украине использовать западные истребители F-16 для ударов по территории России, однако подчеркнул, что Киев имеет право защищаться, в том числе наносить удары по военным целям в РФ.
Перед началом заседания глав минобороны стран альянса в Брюсселе журналисты спросили генсека, разрешат ли страны, поставляющие Киеву F-16, использовать их для нанесения ударов по территории РФ.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
На Западе раскрыли истинный план Украины с применением F-16
12 июня, 19:17
В свою очередь Столтенберг отметил, что НАТО совместно с Украиной активно готовит пилотов и персонал для обслуживания истребителей. Они стараются завершить эту подготовку как можно быстрее. При этом каждая страна НАТО имеет различные ограничения на использование своего оружия.
"Я приветствую, что страны альянса снизили уровень ограничений или отменили их в отношении ударов по военным целям на территории России… Я не буду вдаваться в разные аспекты и детали, скажу только, что Украина имеет право защищаться, а мы имеем право ей помогать", - сказал генсек НАТО. При этом он в очередной раз подчеркнул, что действия альянса не означают участие в военном конфликте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
31 мая, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и отмечали, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОF-16В миреВооруженные силы Украины
 
 
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