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Некоторые члены ЕС хотят ограничить передвижение российских дипломатов - РИА Новости, 13.06.2024
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13:07 13.06.2024 (обновлено: 13:47 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/evrosoyuz-1952552117.html
Некоторые члены ЕС хотят ограничить передвижение российских дипломатов
Некоторые члены ЕС хотят ограничить передвижение российских дипломатов - РИА Новости, 13.06.2024
Некоторые члены ЕС хотят ограничить передвижение российских дипломатов
Министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:07
2024-06-13T13:47
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС в рамках будущего пакета антироссийских санкций, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо. Как отмечает издание, к Боррелю обратились главы МИД Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Прибалтики. "Мы считаем, что ЕС должен строго... ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и их членов их семей лишь территорией государства, в котором они аккредитованы", - цитирует издание текст письма. По мнению авторов обращения, такие меры "значительно сузят пространство для операций российских агентов". Однако, как отмечает издание, ряд стран не поддерживает это предложение, например, Германия, Австрия, Франция и Италия. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240205/evrosoyuz-1925417773.html
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в мире, россия, чехия, дания, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Чехия, Дания, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз
Некоторые члены ЕС хотят ограничить передвижение российских дипломатов

Politico: некоторые страны призвали ограничить передвижение дипломатов из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС в рамках будущего пакета антироссийских санкций, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо.
Как отмечает издание, к Боррелю обратились главы МИД Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Прибалтики.
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"Мы считаем, что ЕС должен строго... ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и их членов их семей лишь территорией государства, в котором они аккредитованы", - цитирует издание текст письма.
По мнению авторов обращения, такие меры "значительно сузят пространство для операций российских агентов".
Однако, как отмечает издание, ряд стран не поддерживает это предложение, например, Германия, Австрия, Франция и Италия.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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