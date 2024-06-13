Некоторые члены ЕС хотят ограничить передвижение российских дипломатов
Politico: некоторые страны призвали ограничить передвижение дипломатов из России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС в рамках будущего пакета антироссийских санкций, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо.
Как отмечает издание, к Боррелю обратились главы МИД Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Прибалтики.
"Мы считаем, что ЕС должен строго... ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и их членов их семей лишь территорией государства, в котором они аккредитованы", - цитирует издание текст письма.
По мнению авторов обращения, такие меры "значительно сузят пространство для операций российских агентов".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.