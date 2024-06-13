https://ria.ru/20240613/evrosoyuz-1952552117.html

Некоторые члены ЕС хотят ограничить передвижение российских дипломатов

Некоторые члены ЕС хотят ограничить передвижение российских дипломатов - РИА Новости, 13.06.2024

Некоторые члены ЕС хотят ограничить передвижение российских дипломатов

Министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:07

2024-06-13T13:07

2024-06-13T13:47

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евросоюз

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС в рамках будущего пакета антироссийских санкций, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо. Как отмечает издание, к Боррелю обратились главы МИД Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Прибалтики. "Мы считаем, что ЕС должен строго... ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и их членов их семей лишь территорией государства, в котором они аккредитованы", - цитирует издание текст письма. По мнению авторов обращения, такие меры "значительно сузят пространство для операций российских агентов". Однако, как отмечает издание, ряд стран не поддерживает это предложение, например, Германия, Австрия, Франция и Италия. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240205/evrosoyuz-1925417773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, чехия, дания, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз