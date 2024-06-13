https://ria.ru/20240613/energodar-1952621201.html
Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении
Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении - РИА Новости, 13.06.2024
Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении
Власти Энергодара получают от жителей, которые покинули город и уехали за границу в 2022 году, вопросы о том, как можно вернуться, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:15
2024-06-13T16:15
2024-06-13T16:15
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 13 июн - РИА Новости. Власти Энергодара получают от жителей, которые покинули город и уехали за границу в 2022 году, вопросы о том, как можно вернуться, заявил РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "В начале года мы фиксировали достаточно большой прирост населения по сравнению с началом прошлого года. Знаю, что ещё не все желающие вернулись. Мы периодически получаем запросы от горожан за разъяснением, как могут вернуться в Энергодар те, кто уехал за границу", - сказал Сеновоз. "Что качается рождаемости, то она точно не меньше, чем в прошлом году. По данным на 11 июня, в Энергодаре родилось 104 малыша", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240611/zaporozhe-1952234291.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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энергодар, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Безопасность, Запорожская область
Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении
Мэр Энергодара: жители, уехавшие в 2022 году, пишут запросы, как можно вернуться
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 13 июн - РИА Новости. Власти Энергодара получают от жителей, которые покинули город и уехали за границу в 2022 году, вопросы о том, как можно вернуться, заявил РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"В начале года мы фиксировали достаточно большой прирост населения по сравнению с началом прошлого года. Знаю, что ещё не все желающие вернулись. Мы периодически получаем запросы от горожан за разъяснением, как могут вернуться в Энергодар те, кто уехал за границу", - сказал Сеновоз.
"Что качается рождаемости, то она точно не меньше, чем в прошлом году. По данным на 11 июня, в Энергодаре родилось 104 малыша", - добавил собеседник агентства.