https://ria.ru/20240613/energodar-1952621201.html

Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении

Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении - РИА Новости, 13.06.2024

Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении

Власти Энергодара получают от жителей, которые покинули город и уехали за границу в 2022 году, вопросы о том, как можно вернуться, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:15

2024-06-13T16:15

2024-06-13T16:15

специальная военная операция на украине

энергодар

безопасность

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 13 июн - РИА Новости. Власти Энергодара получают от жителей, которые покинули город и уехали за границу в 2022 году, вопросы о том, как можно вернуться, заявил РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "В начале года мы фиксировали достаточно большой прирост населения по сравнению с началом прошлого года. Знаю, что ещё не все желающие вернулись. Мы периодически получаем запросы от горожан за разъяснением, как могут вернуться в Энергодар те, кто уехал за границу", - сказал Сеновоз. "Что качается рождаемости, то она точно не меньше, чем в прошлом году. По данным на 11 июня, в Энергодаре родилось 104 малыша", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240611/zaporozhe-1952234291.html

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

энергодар, безопасность, запорожская область