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Мэр Энергодара назвал обстрелы со стороны ВСУ психологическим давлением - РИА Новости, 13.06.2024
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15:58 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/energodar-1952614113.html
Мэр Энергодара назвал обстрелы со стороны ВСУ психологическим давлением
Мэр Энергодара назвал обстрелы со стороны ВСУ психологическим давлением - РИА Новости, 13.06.2024
Мэр Энергодара назвал обстрелы со стороны ВСУ психологическим давлением
Возобновившиеся недавно артиллерийские обстрелы Энергодара - это попытки Киева оказать психологическое давление на население, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:58
2024-06-13T15:58
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 13 июн - РИА Новости. Возобновившиеся недавно артиллерийские обстрелы Энергодара - это попытки Киева оказать психологическое давление на население, заявил РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. По его словам, из ствольной артиллерии Энергодар почти не обстреливали с 2022-го до май текущего года, когда начались хаотичные артудары. Он напомнил, что 27 мая получили повреждения здания "Тепловодоканала" и три автомобиля, двое сотрудников были ранены. "Мы фиксировали обстрелы в разных местах города… Их можно расценивать как попытку оказать психологическое давление на население. Но в любом случае, это акты терроризма, которые должны быть наказаны", - сказал Сеновоз. Коммунальные службы города работают в штатном режиме, идёт восстановление лифтового хозяйства, подготовка к отопительному сезону, а власти совместно с руководством Запорожской АЭС организовали летний отдых для детей из Энергодара, добавил собеседник.
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энергодар, запорожская аэс, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Мэр Энергодара назвал обстрелы со стороны ВСУ психологическим давлением

Мэр Сеновоз: ВСУ артобстрелами оказывают давление на жителей Энергодара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЩит с надписью "Храним традиции и строим будущее вместе" на въезде в Энергодар
Щит с надписью Храним традиции и строим будущее вместе на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Щит с надписью "Храним традиции и строим будущее вместе" на въезде в Энергодар. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 13 июн - РИА Новости. Возобновившиеся недавно артиллерийские обстрелы Энергодара - это попытки Киева оказать психологическое давление на население, заявил РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
По его словам, из ствольной артиллерии Энергодар почти не обстреливали с 2022-го до май текущего года, когда начались хаотичные артудары. Он напомнил, что 27 мая получили повреждения здания "Тепловодоканала" и три автомобиля, двое сотрудников были ранены.
"Мы фиксировали обстрелы в разных местах города… Их можно расценивать как попытку оказать психологическое давление на население. Но в любом случае, это акты терроризма, которые должны быть наказаны", - сказал Сеновоз.
Коммунальные службы города работают в штатном режиме, идёт восстановление лифтового хозяйства, подготовка к отопительному сезону, а власти совместно с руководством Запорожской АЭС организовали летний отдых для детей из Энергодара, добавил собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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