https://ria.ru/20240613/energodar-1952614113.html

Мэр Энергодара назвал обстрелы со стороны ВСУ психологическим давлением

Мэр Энергодара назвал обстрелы со стороны ВСУ психологическим давлением - РИА Новости, 13.06.2024

Мэр Энергодара назвал обстрелы со стороны ВСУ психологическим давлением

Возобновившиеся недавно артиллерийские обстрелы Энергодара - это попытки Киева оказать психологическое давление на население, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:58

2024-06-13T15:58

2024-06-13T15:58

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

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запорожская область

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 13 июн - РИА Новости. Возобновившиеся недавно артиллерийские обстрелы Энергодара - это попытки Киева оказать психологическое давление на население, заявил РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. По его словам, из ствольной артиллерии Энергодар почти не обстреливали с 2022-го до май текущего года, когда начались хаотичные артудары. Он напомнил, что 27 мая получили повреждения здания "Тепловодоканала" и три автомобиля, двое сотрудников были ранены. "Мы фиксировали обстрелы в разных местах города… Их можно расценивать как попытку оказать психологическое давление на население. Но в любом случае, это акты терроризма, которые должны быть наказаны", - сказал Сеновоз. Коммунальные службы города работают в штатном режиме, идёт восстановление лифтового хозяйства, подготовка к отопительному сезону, а власти совместно с руководством Запорожской АЭС организовали летний отдых для детей из Энергодара, добавил собеседник.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

энергодар

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Кирилл Волков

энергодар, запорожская аэс, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, россия