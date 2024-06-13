https://ria.ru/20240613/elagin-1952650196.html

Суд оставил под домашним арестом хирурга клиники IQ Plastique

Суд оставил под домашним арестом хирурга клиники IQ Plastique - РИА Новости, 13.06.2024

Суд оставил под домашним арестом хирурга клиники IQ Plastique

Московский городской суд признал законным домашний арест, назначенный заведующему хирургическим отделением IQ Plastique Илье Елагину по делу о смерти пациента... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:33

2024-06-13T17:33

2024-06-13T17:36

происшествия

москва

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский городской суд признал законным домашний арест, назначенный заведующему хирургическим отделением IQ Plastique Илье Елагину по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение Замоскворецкого районного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а другой хирург Тамерлан Кадзаев ему ассистировал. Обоим предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи и хотели уменьшить объем работы, в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи. Елагин вину отрицает, полагая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей. В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique. Мосгорсуд 6 июня также рассмотрел жалобу защиты Тамерлана Кадзаева на домашний арест. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.

https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html

https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946060308.html

https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940072221.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)