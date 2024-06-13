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Суд оставил под домашним арестом хирурга клиники IQ Plastique - РИА Новости, 13.06.2024
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17:33 13.06.2024 (обновлено: 17:36 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/elagin-1952650196.html
Суд оставил под домашним арестом хирурга клиники IQ Plastique
Суд оставил под домашним арестом хирурга клиники IQ Plastique - РИА Новости, 13.06.2024
Суд оставил под домашним арестом хирурга клиники IQ Plastique
Московский городской суд признал законным домашний арест, назначенный заведующему хирургическим отделением IQ Plastique Илье Елагину по делу о смерти пациента... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:33
2024-06-13T17:36
происшествия
москва
московский городской суд
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский городской суд признал законным домашний арест, назначенный заведующему хирургическим отделением IQ Plastique Илье Елагину по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение Замоскворецкого районного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а другой хирург Тамерлан Кадзаев ему ассистировал. Обоим предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи и хотели уменьшить объем работы, в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи. Елагин вину отрицает, полагая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей. В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique. Мосгорсуд 6 июня также рассмотрел жалобу защиты Тамерлана Кадзаева на домашний арест. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.
https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html
https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946060308.html
https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940072221.html
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происшествия, москва, московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Суд оставил под домашним арестом хирурга клиники IQ Plastique

Суд признал законным домашний арест хирурга клиники IQ Plastique Елагина

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЗаведующий хирургическим отделением IQ Plastique Илья Елагин с зале суда
Заведующий хирургическим отделением IQ Plastique Илья Елагин с зале суда - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Заведующий хирургическим отделением IQ Plastique Илья Елагин с зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский городской суд признал законным домашний арест, назначенный заведующему хирургическим отделением IQ Plastique Илье Елагину по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решение Замоскворецкого районного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
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Пластического хирурга Хайдарова допросили по делу о гибели пациента
15 апреля, 10:14
По данным следствия, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а другой хирург Тамерлан Кадзаев ему ассистировал. Обоим предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг.
Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи и хотели уменьшить объем работы, в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи.
Елагин вину отрицает, полагая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей.
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Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения
15 мая, 09:41
В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique.
Мосгорсуд 6 июня также рассмотрел жалобу защиты Тамерлана Кадзаева на домашний арест. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Москве проверяют сведения о пострадавших от операции в клинике Хайдарова
15 апреля, 10:17
 
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