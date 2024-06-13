https://ria.ru/20240613/eksportery-1952658080.html
Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах
Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах - РИА Новости, 13.06.2024
Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах
Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах напрямую через уполномоченные банки, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:51
2024-06-13T17:51
2024-06-13T17:51
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах напрямую через уполномоченные банки, говорится в материалах Банка России. "Компании, подпадающие под действие указа президента РФ от 11 октября 2023 года № 771 "Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами", продолжат реализовывать валютную экспортную выручку в долларах США напрямую через уполномоченные банки", - заявил регулятор. США в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. Биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, сша, московская биржа, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Московская биржа, Санкции в отношении России
Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах
ЦБ: экспортеры РФ продолжат продавать валютную выручку в долларах напрямую