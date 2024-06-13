https://ria.ru/20240613/ekspert-1952728307.html

Эксперт рассказал, как США рушат систему торговли

Эксперт рассказал, как США рушат систему торговли - РИА Новости, 13.06.2024

Эксперт рассказал, как США рушат систему торговли

Непрекращающееся введение Вашингтоном новых санкций против России будет разрушать доверие к рынку и системе международной торговли и лишь ускорит отказ от... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T22:02

2024-06-13T22:02

2024-06-13T22:02

россия

вашингтон (штат)

сша

владимир путин

сбербанк россии

брикс

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859120478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f7d7e5b52ac3b949733efb3d62e2b64.jpg

СЕУЛ, 13 июн - РИА Новости. Непрекращающееся введение Вашингтоном новых санкций против России будет разрушать доверие к рынку и системе международной торговли и лишь ускорит отказ от доллара США, заявил в интервью РИА Новости профессор южнокорейского Университета Кунмин Ли Сан Чжун. Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. "Базовыми принципами рыночной экономики и свободной торговли являются справедливая конкуренция на основе обезличенных сделок, а также эффективное производство, которое позволяет получать прибыль. Именно на этой основе мировая экономика смогла продемонстрировать такой рост. И если будет процветать внезапное изменение этих принципов без каких-либо ориентиров, это будет лишь стимулировать развитие протекционизма. Все начнут думать, что и они могут в любой момент (попасть под санкции - ред.), и в итоге система, позволявшая посредством торговли справедливо распределять блага, может просто рухнуть", - отметил Ли Сан Чжун. По его мнению, суть новых санкций Вашингтона сводится к тому, чтобы закрыть обходные пути экспорта в Россию. Однако затронутые санкциями организации все чаще включаются в соответствующие списки в превентивном порядке. От ограничений страдают и американские компании, которые теряют прибыль, и вынуждены искать различные пути взаимодействия, несмотря на опасения возможных рестрикций. В итоге выгоду от новых санкций получают лишь посреднические организации, а производителям и потребителям достаются лишь дополнительные затраты. "Одна из причин, по которой рыночная экономика получила такое развитие по всему миру, заключается в ее способности снижать издержки. Если пытаться, наоборот, повышать издержки на проведение операций, это лишь спровоцирует недоверие к рынку. И у меня в этом случае возникает вопрос: действительно ли это поможет США в укреплении капиталистической рыночной системы, к которой они стремятся?" - сказал эксперт. По его словам, для южнокорейского бизнеса, который поддерживал связи с Россией через Китай, ОАЭ, Турцию и другие страны, предприятия которых попали под новые американские ограничения, это будет иметь определенный эффект. Ли Сан Чжун также считает, что США могут попытаться вернуться к системе, действовавшей во времена "холодной" войны, опустив занавес и разорвав все связи, за исключением ряда узкоспециализированных направлений. Однако за долгие годы глобализации мир стал крайне взаимосвязан, и достичь желаемых целей с помощью подобного "регулирования", Вашингтону вряд ли удастся. "Одним из крайне важных инструментов, с помощью которых Вашингтон может управлять миром, является международная финансовая система, находящаяся под руководством США. Но (продолжение санкционной политики) будет множить способы скрывать (проведение операций от Вашингтона), и, на мой взгляд, лишь придаст ускорения планам России бросить вызов доминированию доллара и создать вместе с государствами БРИКС альтернативную систему международных расчетов", - указал эксперт. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240613/kitay-1952550450.html

https://ria.ru/20240612/ekspert-1952427385.html

https://ria.ru/20240613/ekspert-1952581282.html

россия

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вашингтон (штат), сша, владимир путин, сбербанк россии, брикс, санкции в отношении россии