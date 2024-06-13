Рейтинг@Mail.ru
Сегодня можно быть или патриотом, или предателем, заявил Дугин - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/dugin-1952664166.html
Сегодня можно быть или патриотом, или предателем, заявил Дугин
Сегодня можно быть или патриотом, или предателем, заявил Дугин - РИА Новости, 13.06.2024
Сегодня можно быть или патриотом, или предателем, заявил Дугин
Российский философ, политолог, социолог Александр Дугин считает, что сегодня для россиянина не считать себя патриотом равносильно тому, чтобы расписаться в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:03
2024-06-13T18:03
общество
россия
александр дугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950988662_0:182:3178:1970_1920x0_80_0_0_c3206630c3f9a1757c45a78680aa1bc8.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский философ, политолог, социолог Александр Дугин считает, что сегодня для россиянина не считать себя патриотом равносильно тому, чтобы расписаться в предательстве Родины, подать заявление на признание иноагентом или объявить себя иностранным агентом. "Вообще я думаю, что сейчас не быть патриотом - это практически расписаться в предательстве Родины, подать заявление на признание иноагентом, ну или просто сказать, что я враг России", - сказал Дугин на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Патриотизм как национальная идея России". Он добавил, что люди к этому не готовы, кроме самых радикальных, в частности, релокантов и либеральной оппозиции. По его мнению, патриотизм в России приобрел очень контрастное выражение, разделив людей на своих и чужих. Причиной тому, что при выходе из "зоны патриотизма" гражданин попадает не в зону комфорта, индивидуализма, миграции, а в категорию врагов России, ЦИПСО. "Патриотизм тем самым в нашем обществе в нашем народе, в нашем государстве, в нашей элите, приобрел более фиксированное, отчетливое понимание - ты за наших или ты за кого? За себя? Нет, за врагов", - отметил Дугин. По мнению философа, правительство России добавило значительный патриотический уклон в свою политику. При этом можно наблюдать, что чувство патриотизма, уверен он, достигло пика в российском обществе, которое находится в состоянии полного консенсуса по вопросам отношения к СВО. "Быть в такой ситуации, когда страна воюет, когда мы теряем близких людей, когда необходимо собраться, чтобы победить. В этой ситуации думать о себе - это предательство, это грех, это преступление - моральное преступление, ну а дальше уже и политическое", - сказал он.
https://ria.ru/20231117/inoagent-1910033690.html
https://ria.ru/20240606/dugin-1951004520.html
https://ria.ru/20231127/dugin-1912129937.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950988662_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_13dcb7b086d03732490a39255af0d471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр дугин
Общество, Россия, Александр Дугин
Сегодня можно быть или патриотом, или предателем, заявил Дугин

Дугин: сегодня не считать себя патриотом равносильно тому, чтобы предать родину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАлександр Дугин
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский философ, политолог, социолог Александр Дугин считает, что сегодня для россиянина не считать себя патриотом равносильно тому, чтобы расписаться в предательстве Родины, подать заявление на признание иноагентом или объявить себя иностранным агентом.
"Вообще я думаю, что сейчас не быть патриотом - это практически расписаться в предательстве Родины, подать заявление на признание иноагентом, ну или просто сказать, что я враг России", - сказал Дугин на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Патриотизм как национальная идея России".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Песков прокомментировал жесткие действия против иноагентов
17 ноября 2023, 11:07
Он добавил, что люди к этому не готовы, кроме самых радикальных, в частности, релокантов и либеральной оппозиции. По его мнению, патриотизм в России приобрел очень контрастное выражение, разделив людей на своих и чужих. Причиной тому, что при выходе из "зоны патриотизма" гражданин попадает не в зону комфорта, индивидуализма, миграции, а в категорию врагов России, ЦИПСО.
"Патриотизм тем самым в нашем обществе в нашем народе, в нашем государстве, в нашей элите, приобрел более фиксированное, отчетливое понимание - ты за наших или ты за кого? За себя? Нет, за врагов", - отметил Дугин.
Философ Александр Дугин во время выступления на экспертном форуме БРИКС Роль БРИКС в поиске нового миропорядка на ПМЭФ. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада
6 июня, 14:23
По мнению философа, правительство России добавило значительный патриотический уклон в свою политику. При этом можно наблюдать, что чувство патриотизма, уверен он, достигло пика в российском обществе, которое находится в состоянии полного консенсуса по вопросам отношения к СВО.
"Быть в такой ситуации, когда страна воюет, когда мы теряем близких людей, когда необходимо собраться, чтобы победить. В этой ситуации думать о себе - это предательство, это грех, это преступление - моральное преступление, ну а дальше уже и политическое", - сказал он.
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Дугин: патриотизм, справедливость и свобода могут стать основами идеологии
27 ноября 2023, 14:26
 
ОбществоРоссияАлександр Дугин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала