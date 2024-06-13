https://ria.ru/20240613/dugin-1952664166.html

Сегодня можно быть или патриотом, или предателем, заявил Дугин

Сегодня можно быть или патриотом, или предателем, заявил Дугин - РИА Новости, 13.06.2024

Сегодня можно быть или патриотом, или предателем, заявил Дугин

Российский философ, политолог, социолог Александр Дугин считает, что сегодня для россиянина не считать себя патриотом равносильно тому, чтобы расписаться в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:03

2024-06-13T18:03

2024-06-13T18:03

общество

россия

александр дугин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский философ, политолог, социолог Александр Дугин считает, что сегодня для россиянина не считать себя патриотом равносильно тому, чтобы расписаться в предательстве Родины, подать заявление на признание иноагентом или объявить себя иностранным агентом. "Вообще я думаю, что сейчас не быть патриотом - это практически расписаться в предательстве Родины, подать заявление на признание иноагентом, ну или просто сказать, что я враг России", - сказал Дугин на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Патриотизм как национальная идея России". Он добавил, что люди к этому не готовы, кроме самых радикальных, в частности, релокантов и либеральной оппозиции. По его мнению, патриотизм в России приобрел очень контрастное выражение, разделив людей на своих и чужих. Причиной тому, что при выходе из "зоны патриотизма" гражданин попадает не в зону комфорта, индивидуализма, миграции, а в категорию врагов России, ЦИПСО. "Патриотизм тем самым в нашем обществе в нашем народе, в нашем государстве, в нашей элите, приобрел более фиксированное, отчетливое понимание - ты за наших или ты за кого? За себя? Нет, за врагов", - отметил Дугин. По мнению философа, правительство России добавило значительный патриотический уклон в свою политику. При этом можно наблюдать, что чувство патриотизма, уверен он, достигло пика в российском обществе, которое находится в состоянии полного консенсуса по вопросам отношения к СВО. "Быть в такой ситуации, когда страна воюет, когда мы теряем близких людей, когда необходимо собраться, чтобы победить. В этой ситуации думать о себе - это предательство, это грех, это преступление - моральное преступление, ну а дальше уже и политическое", - сказал он.

https://ria.ru/20231117/inoagent-1910033690.html

https://ria.ru/20240606/dugin-1951004520.html

https://ria.ru/20231127/dugin-1912129937.html

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общество, россия, александр дугин