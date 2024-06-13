https://ria.ru/20240613/drozdov-1952289203.html

Дроздов: ВЭБ.РФ может соединять крупный бизнес и технологические стартапы

Дроздов: ВЭБ.РФ может соединять крупный бизнес и технологические стартапы - РИА Новости, 13.06.2024

Дроздов: ВЭБ.РФ может соединять крупный бизнес и технологические стартапы

Одна из ключевых задач ВЭБ.РФ - стать платформой для соединения крупного бизнеса и малых технологических компаний, разрабатывающих инновационную... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:00

2024-06-13T09:00

2024-06-13T09:00

экономика

россия

сколково

пмэф

вэб.рф (вэб)

технологии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Одна из ключевых задач ВЭБ.РФ - стать платформой для соединения крупного бизнеса и малых технологических компаний, разрабатывающих инновационную импортозамещающую продукцию, сказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Игорь Дроздов."ВЭБ.РФ как раз может быть такой платформой, где встречаются спрос и предложение, потому что корпорация кредитует длинными деньгами целый ряд проектов в значимых отраслях экономики, что неизбежно создает спрос на высокотехнологичную продукцию. Потому что создание производства всегда требует привлечения поставщиков, комплектующих, оборудования, сырья. Это спрос на десятки миллиардов рублей, и здесь важно, чтобы он был направлен, в том числе, на отечественные компании", - отметил Дроздов.По его мнению, чтобы направить спрос на технологии в сторону малых компаний, как минимум нужно, чтобы крупные компании о стартапах знали."Есть, например, инструменты Фонда "Сколково", который проводит технологический скаутинг, поиск технологий и перспективных команд. И в итоге формируются пары: крупный бизнес и малые технологические компании", - заметил Дроздов.Одновременно, подключив инструментарии ФРП, АТР, ФСИ и других институтов развития, можно финансировать малые компании, чтобы они доросли до того уровня зрелости, который требуется крупному заказчику."Потому что в таких капиталоемких отраслях, как, например, химия, представить, что стартап, не зная о потребностях клиента, вдруг волшебным образом создал продукт или технологию, которая на 100% удовлетворяет этого клиента, невозможно. А вот если выстроить такое взаимодействие между крупной и малой компаниями, когда они уже познакомились, возникло доверие, и при помощи ресурсов институтов развития компанию дорастить до запроса крупного заказчика, появляется большая результативность работы институтов развития. Потому что они не просто дают финансирование, а поддерживают компании, которые уже нашли своего заказчика. И тут вероятность внедрения крайне высока", - пояснил он.Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сколково, пмэф, вэб.рф (вэб), технологии