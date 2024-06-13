https://ria.ru/20240613/drozdov-1952289203.html
Дроздов: ВЭБ.РФ может соединять крупный бизнес и технологические стартапы
Дроздов: ВЭБ.РФ может соединять крупный бизнес и технологические стартапы - РИА Новости, 13.06.2024
Дроздов: ВЭБ.РФ может соединять крупный бизнес и технологические стартапы
Одна из ключевых задач ВЭБ.РФ - стать платформой для соединения крупного бизнеса и малых технологических компаний, разрабатывающих инновационную... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:00
2024-06-13T09:00
2024-06-13T09:00
экономика
россия
сколково
пмэф
вэб.рф (вэб)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952288278_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_caa237496970efb0cdd73bd7a7e3df0c.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Одна из ключевых задач ВЭБ.РФ - стать платформой для соединения крупного бизнеса и малых технологических компаний, разрабатывающих инновационную импортозамещающую продукцию, сказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Игорь Дроздов."ВЭБ.РФ как раз может быть такой платформой, где встречаются спрос и предложение, потому что корпорация кредитует длинными деньгами целый ряд проектов в значимых отраслях экономики, что неизбежно создает спрос на высокотехнологичную продукцию. Потому что создание производства всегда требует привлечения поставщиков, комплектующих, оборудования, сырья. Это спрос на десятки миллиардов рублей, и здесь важно, чтобы он был направлен, в том числе, на отечественные компании", - отметил Дроздов.По его мнению, чтобы направить спрос на технологии в сторону малых компаний, как минимум нужно, чтобы крупные компании о стартапах знали."Есть, например, инструменты Фонда "Сколково", который проводит технологический скаутинг, поиск технологий и перспективных команд. И в итоге формируются пары: крупный бизнес и малые технологические компании", - заметил Дроздов.Одновременно, подключив инструментарии ФРП, АТР, ФСИ и других институтов развития, можно финансировать малые компании, чтобы они доросли до того уровня зрелости, который требуется крупному заказчику."Потому что в таких капиталоемких отраслях, как, например, химия, представить, что стартап, не зная о потребностях клиента, вдруг волшебным образом создал продукт или технологию, которая на 100% удовлетворяет этого клиента, невозможно. А вот если выстроить такое взаимодействие между крупной и малой компаниями, когда они уже познакомились, возникло доверие, и при помощи ресурсов институтов развития компанию дорастить до запроса крупного заказчика, появляется большая результативность работы институтов развития. Потому что они не просто дают финансирование, а поддерживают компании, которые уже нашли своего заказчика. И тут вероятность внедрения крайне высока", - пояснил он.Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952288278_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_82699b81dbaaee7bdfcdf2d0b1bd9445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сколково, пмэф, вэб.рф (вэб), технологии
Экономика, Россия, Сколково, ПМЭФ, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Технологии
Дроздов: ВЭБ.РФ может соединять крупный бизнес и технологические стартапы
Дроздов: ВЭБ.РФ может соединять крупный бизнес и технологические стартапы
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Одна из ключевых задач ВЭБ.РФ - стать платформой для соединения крупного бизнеса и малых технологических компаний, разрабатывающих инновационную импортозамещающую продукцию, сказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Игорь Дроздов.
"ВЭБ.РФ как раз может быть такой платформой, где встречаются спрос и предложение, потому что корпорация кредитует длинными деньгами целый ряд проектов в значимых отраслях экономики, что неизбежно создает спрос на высокотехнологичную продукцию. Потому что создание производства всегда требует привлечения поставщиков, комплектующих, оборудования, сырья. Это спрос на десятки миллиардов рублей, и здесь важно, чтобы он был направлен, в том числе, на отечественные компании", - отметил Дроздов.
По его мнению, чтобы направить спрос на технологии в сторону малых компаний, как минимум нужно, чтобы крупные компании о стартапах знали.
"Есть, например, инструменты Фонда "Сколково
", который проводит технологический скаутинг, поиск технологий и перспективных команд. И в итоге формируются пары: крупный бизнес и малые технологические компании", - заметил Дроздов.
Одновременно, подключив инструментарии ФРП, АТР, ФСИ и других институтов развития, можно финансировать малые компании, чтобы они доросли до того уровня зрелости, который требуется крупному заказчику.
"Потому что в таких капиталоемких отраслях, как, например, химия, представить, что стартап, не зная о потребностях клиента, вдруг волшебным образом создал продукт или технологию, которая на 100% удовлетворяет этого клиента, невозможно. А вот если выстроить такое взаимодействие между крупной и малой компаниями, когда они уже познакомились, возникло доверие, и при помощи ресурсов институтов развития компанию дорастить до запроса крупного заказчика, появляется большая результативность работы институтов развития. Потому что они не просто дают финансирование, а поддерживают компании, которые уже нашли своего заказчика. И тут вероятность внедрения крайне высока", - пояснил он.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.