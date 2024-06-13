https://ria.ru/20240613/dom_remeslennikov-1952564856.html
В Новороссийске открылся Дом ремесленников
В Новороссийске открылся Дом ремесленников - РИА Новости, 13.06.2024
В Новороссийске открылся Дом ремесленников
Новое творческое пространство Дом ремесленников открылся на бульваре Черняховского в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:40
2024-06-13T13:40
2024-06-13T13:40
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
вениамин кондратьев
андрей кравченко (государственный служащий)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Новое творческое пространство Дом ремесленников открылся на бульваре Черняховского в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В Доме ремесленников будет круглогодичная выставка-ярмарка изделий ручной работы. Площадь выставочного комплекса –193 квадратных метра. Внутри оборудованы 12 рабочих мест и три зоны для проведения детских мастер-классов. Задачу популяризировать в городах Черноморского побережья народное и ремесленное творчество ставил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Поздравляю Новороссийск с появлением новой точки притяжения как жителей города-героя, так и туристов. Уверен, что гости побережья теперь обязательно будут включать Дом ремесленников в свой маршрут, потому что здесь можно познакомиться с секретами местных мастеров и увезти с собой оригинальный, колоритный, а главное, душевный авторский сувенир. Важно, что новый объект будет работать круглогодично, так как Краснодарский край сегодня развивается как всесезонный курорт", – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, его слова приводит пресс-служба. В Новороссийске работают 220 мастеров-ремесленников, 80 из них, как самозанятые. Реализован проект "Сообщество Город мастеров". Открыты 38 студий изобразительного, декоративно-прикладного и современного искусства – это бюджетные, частные и некоммерческих организации. "Уверен, новое творческое пространство привлечет немало жителей Новороссийска, детей, готовых овладеть народными промыслами. А сами ремесленники получают отличную площадку для продвижения своей продукции", – сказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.
https://ria.ru/20240528/promtur-1949020167.html
https://ria.ru/20231123/sanatorii-1911281312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, андрей кравченко (государственный служащий)
Краснодарский край, Новороссийск, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Андрей Кравченко (государственный служащий)
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Новое творческое пространство Дом ремесленников открылся на бульваре Черняховского в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В Доме ремесленников будет круглогодичная выставка-ярмарка изделий ручной работы.
Площадь выставочного комплекса –193 квадратных метра. Внутри оборудованы 12 рабочих мест и три зоны для проведения детских мастер-классов. Задачу популяризировать в городах Черноморского побережья народное и ремесленное творчество ставил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
.
"Поздравляю Новороссийск с появлением новой точки притяжения как жителей города-героя, так и туристов. Уверен, что гости побережья теперь обязательно будут включать Дом ремесленников в свой маршрут, потому что здесь можно познакомиться с секретами местных мастеров и увезти с собой оригинальный, колоритный, а главное, душевный авторский сувенир. Важно, что новый объект будет работать круглогодично, так как Краснодарский край сегодня развивается как всесезонный курорт", – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, его слова приводит пресс-служба.
В Новороссийске работают 220 мастеров-ремесленников, 80 из них, как самозанятые. Реализован проект "Сообщество Город мастеров". Открыты 38 студий изобразительного, декоративно-прикладного и современного искусства – это бюджетные, частные и некоммерческих организации.
"Уверен, новое творческое пространство привлечет немало жителей Новороссийска, детей, готовых овладеть народными промыслами. А сами ремесленники получают отличную площадку для продвижения своей продукции", – сказал глава Новороссийска Андрей Кравченко
.