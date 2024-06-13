https://ria.ru/20240613/deptrans-1952618495.html

В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта

В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта - РИА Новости, 13.06.2024

В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта

Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:06

2024-06-13T16:06

2024-06-13T16:13

общество

москва

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве идет сильный ливень — рекомендуется отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро.

https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html

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