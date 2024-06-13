https://ria.ru/20240613/brendy-1952632333.html

Наступило время для развития отечественных брендов, считает эксперт

Наступило время для развития отечественных брендов, считает эксперт - РИА Новости, 13.06.2024

Наступило время для развития отечественных брендов, считает эксперт

Наступило чрезвычайно благоприятное время в России для развития отечественных брендов, заявила РИА Новости руководитель проекта "Высокие ремёсла России" Надежда РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:50

2024-06-13T16:50

2024-06-13T16:50

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Наступило чрезвычайно благоприятное время в России для развития отечественных брендов, заявила РИА Новости руководитель проекта "Высокие ремёсла России" Надежда Кузнецова. "Сейчас, когда из страны ушли многие западные компании, в стране наступило поистине уникальное время для активизации деятельности по развитию отечественных брендов",- сказала она в кулуарах представления конкурса "Кубок креативных бизнес-проектов". "Российский продукт в настоящее время на пике в стране",- добавила Кузнецова. "Это изделия, товары из дерева, кожи, стёкла, текстиля, керамики… Это - производство всего, что нас окружает, что мы носим",- перечислила она. "Сегодня мы не только учимся производить качественный российский продукт, но и грамотно его преподносить, продавать. То есть творчество доводить до товара",- заключила она.

https://ria.ru/20240524/belorussiya-1948236522.html

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экономика, технологии, россия