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Наступило время для развития отечественных брендов, считает эксперт - РИА Новости, 13.06.2024
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16:50 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/brendy-1952632333.html
Наступило время для развития отечественных брендов, считает эксперт
Наступило время для развития отечественных брендов, считает эксперт - РИА Новости, 13.06.2024
Наступило время для развития отечественных брендов, считает эксперт
Наступило чрезвычайно благоприятное время в России для развития отечественных брендов, заявила РИА Новости руководитель проекта "Высокие ремёсла России" Надежда РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:50
2024-06-13T16:50
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Наступило чрезвычайно благоприятное время в России для развития отечественных брендов, заявила РИА Новости руководитель проекта "Высокие ремёсла России" Надежда Кузнецова. "Сейчас, когда из страны ушли многие западные компании, в стране наступило поистине уникальное время для активизации деятельности по развитию отечественных брендов",- сказала она в кулуарах представления конкурса "Кубок креативных бизнес-проектов". "Российский продукт в настоящее время на пике в стране",- добавила Кузнецова. "Это изделия, товары из дерева, кожи, стёкла, текстиля, керамики… Это - производство всего, что нас окружает, что мы носим",- перечислила она. "Сегодня мы не только учимся производить качественный российский продукт, но и грамотно его преподносить, продавать. То есть творчество доводить до товара",- заключила она.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Наступило время для развития отечественных брендов, считает эксперт

Кузнецова: наступило уникальное время для развития отечественных брендов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Наступило чрезвычайно благоприятное время в России для развития отечественных брендов, заявила РИА Новости руководитель проекта "Высокие ремёсла России" Надежда Кузнецова.
"Сейчас, когда из страны ушли многие западные компании, в стране наступило поистине уникальное время для активизации деятельности по развитию отечественных брендов",- сказала она в кулуарах представления конкурса "Кубок креативных бизнес-проектов".
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"Российский продукт в настоящее время на пике в стране",- добавила Кузнецова. "Это изделия, товары из дерева, кожи, стёкла, текстиля, керамики… Это - производство всего, что нас окружает, что мы носим",- перечислила она.
"Сегодня мы не только учимся производить качественный российский продукт, но и грамотно его преподносить, продавать. То есть творчество доводить до товара",- заключила она.
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