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Калининградские власти и Минтранс готовят план модернизации аэропорта - РИА Новости, 13.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:14 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/besprozvannykh-1952471278.html
Калининградские власти и Минтранс готовят план модернизации аэропорта
Калининградские власти и Минтранс готовят план модернизации аэропорта - РИА Новости, 13.06.2024
Калининградские власти и Минтранс готовят план модернизации аэропорта
Калининградские власти и Минтранс РФ готовят детальный план модернизации аэропорта, в том числе планируется расширение терминала, это в первую очередь... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T07:14
2024-06-13T07:14
пмэф-2024
экономика
калининградская область
россия
алексей беспрозванных
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С- ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Калининградские власти и Минтранс РФ готовят детальный план модернизации аэропорта, в том числе планируется расширение терминала, это в первую очередь необходимо из - за увеличивающегося потока туристов в регион, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных во время ПМЭФ. "Калининградская область, с точки зрения туризма последние годы достаточно активно развивалась. У нас с этим связана и работа по реконструкции аэропорта, потому что увеличивается туристический поток. Мы на Петербургском (международном - ред.) экономическом форуме подписали несколько соглашений, направленных на развитие именно туристической отрасли - это строительство гостиниц, отелей. Туризм в регионе развивается, и никого не смущает, что Калининградская область - это эксклав", - сказал Беспрозванных. Прим этом он отметил, что основные ограничения в увеличении потока туристов связаны с пропускной способностью аэропорта. "Есть конкретные планы с Минтрансом. Детальный план готовим по модернизации, в том числе по рулежным дорожкам. Мы не допустим, чтобы ограничения аэропорта влияли на туристический поток. Это для нас тоже доходы. Доходы для среднего и малого бизнеса, доходы и бюджета от налогов, которые мы в дальнейшем будем тратить, опять же, на развитие туристической отрасли", - добавил врио губернатора. Также он высказался и о необходимости реконструкции терминала авиагавани. "Думаю, что да. Нужно будет расширять", - сказал Беспрозванных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20231013/kaliningrad-1902491274.html
https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923472297.html
https://ria.ru/20231121/khrabrovo-1910875281.html
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экономика, калининградская область, россия, алексей беспрозванных
ПМЭФ-2024, Экономика, Калининградская область, Россия, Алексей Беспрозванных
Калининградские власти и Минтранс готовят план модернизации аэропорта

Калининградские власти и Минтранс РФ готовят план модернизации аэропорта

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Храброво в Калининграде
Здание международного аэропорта Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Здание международного аэропорта Храброво в Калининграде. Архивное фото
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С- ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Калининградские власти и Минтранс РФ готовят детальный план модернизации аэропорта, в том числе планируется расширение терминала, это в первую очередь необходимо из - за увеличивающегося потока туристов в регион, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных во время ПМЭФ.
"Калининградская область, с точки зрения туризма последние годы достаточно активно развивалась. У нас с этим связана и работа по реконструкции аэропорта, потому что увеличивается туристический поток. Мы на Петербургском (международном - ред.) экономическом форуме подписали несколько соглашений, направленных на развитие именно туристической отрасли - это строительство гостиниц, отелей. Туризм в регионе развивается, и никого не смущает, что Калининградская область - это эксклав", - сказал Беспрозванных.
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Прим этом он отметил, что основные ограничения в увеличении потока туристов связаны с пропускной способностью аэропорта.
"Есть конкретные планы с Минтрансом. Детальный план готовим по модернизации, в том числе по рулежным дорожкам. Мы не допустим, чтобы ограничения аэропорта влияли на туристический поток. Это для нас тоже доходы. Доходы для среднего и малого бизнеса, доходы и бюджета от налогов, которые мы в дальнейшем будем тратить, опять же, на развитие туристической отрасли", - добавил врио губернатора.
Также он высказался и о необходимости реконструкции терминала авиагавани.
"Думаю, что да. Нужно будет расширять", - сказал Беспрозванных.
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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