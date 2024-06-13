https://ria.ru/20240613/besprozvannykh-1952471278.html

Калининградские власти и Минтранс готовят план модернизации аэропорта

Калининградские власти и Минтранс готовят план модернизации аэропорта - РИА Новости, 13.06.2024

Калининградские власти и Минтранс готовят план модернизации аэропорта

Калининградские власти и Минтранс РФ готовят детальный план модернизации аэропорта, в том числе планируется расширение терминала, это в первую очередь... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T07:14

2024-06-13T07:14

2024-06-13T07:14

пмэф-2024

экономика

калининградская область

россия

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С- ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Калининградские власти и Минтранс РФ готовят детальный план модернизации аэропорта, в том числе планируется расширение терминала, это в первую очередь необходимо из - за увеличивающегося потока туристов в регион, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных во время ПМЭФ. "Калининградская область, с точки зрения туризма последние годы достаточно активно развивалась. У нас с этим связана и работа по реконструкции аэропорта, потому что увеличивается туристический поток. Мы на Петербургском (международном - ред.) экономическом форуме подписали несколько соглашений, направленных на развитие именно туристической отрасли - это строительство гостиниц, отелей. Туризм в регионе развивается, и никого не смущает, что Калининградская область - это эксклав", - сказал Беспрозванных. Прим этом он отметил, что основные ограничения в увеличении потока туристов связаны с пропускной способностью аэропорта. "Есть конкретные планы с Минтрансом. Детальный план готовим по модернизации, в том числе по рулежным дорожкам. Мы не допустим, чтобы ограничения аэропорта влияли на туристический поток. Это для нас тоже доходы. Доходы для среднего и малого бизнеса, доходы и бюджета от налогов, которые мы в дальнейшем будем тратить, опять же, на развитие туристической отрасли", - добавил врио губернатора. Также он высказался и о необходимости реконструкции терминала авиагавани. "Думаю, что да. Нужно будет расширять", - сказал Беспрозванных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20231013/kaliningrad-1902491274.html

https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923472297.html

https://ria.ru/20231121/khrabrovo-1910875281.html

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экономика, калининградская область, россия, алексей беспрозванных