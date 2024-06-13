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Российская военная техника прибывает в Белоруссию для участия в параде
Российская военная техника прибывает в Белоруссию для участия в параде - РИА Новости, 13.06.2024
Российская военная техника прибывает в Белоруссию для участия в параде
В Белоруссию для участия в параде, который пройдет 3 июля по случаю Дня независимости, прибывает военная техника из России, сообщает в четверг минобороны... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:19
2024-06-13T17:19
2024-06-13T17:38
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. В Белоруссию для участия в параде, который пройдет 3 июля по случаю Дня независимости, прибывает военная техника из России, сообщает в четверг минобороны республики."В Беларусь прибывает военная техника из России для участия в военном параде 3 июля, посвященном Дню Независимости Беларуси. В составе эшелона — гаубицы "Мста-Б", минометные комплексы 2С12 "Сани" и другая техника", - сообщает ведомство в Telegram-канале.По словам заместителя начальника вооружения вооруженных сил Белоруссии Сергея Томчика, это не первый расчет из Российской Федерации, который прибыл в страну. Ранее в республику прибыли расчеты Т-З4, которые уже активно участвуют в парадных тренировках и показывают высокие результаты.Ранее сообщалось, что в параде по случаю Дня независимости впервые примут участие комплексы "Искандер", около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. По традиции парад пройдёт у стелы "Минск - город-герой".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, в мире, день независимости республики белоруссия
Белоруссия, Россия, В мире, День независимости Республики Белоруссия
Российская военная техника прибывает в Белоруссию для участия в параде
Российская военная техника прибывает в Белоруссию для участия в параде 3 июля
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. В Белоруссию для участия в параде, который пройдет 3 июля по случаю Дня независимости, прибывает военная техника из России, сообщает в четверг минобороны республики.
"В Беларусь прибывает военная техника из России для участия в военном параде 3 июля, посвященном Дню Независимости Беларуси. В составе эшелона — гаубицы "Мста-Б", минометные комплексы 2С12 "Сани" и другая техника", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
По словам заместителя начальника вооружения вооруженных сил Белоруссии Сергея Томчика, это не первый расчет из Российской Федерации, который прибыл в страну. Ранее в республику прибыли расчеты Т-З4, которые уже активно участвуют в парадных тренировках и показывают высокие результаты.
Ранее сообщалось, что в параде по случаю Дня независимости впервые примут участие комплексы "Искандер", около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. По традиции парад пройдёт у стелы "Минск - город-герой".