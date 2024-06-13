Рейтинг@Mail.ru
Российская военная техника прибывает в Белоруссию для участия в параде - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 13.06.2024 (обновлено: 17:38 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/belorussiya-1952643807.html
Российская военная техника прибывает в Белоруссию для участия в параде
Российская военная техника прибывает в Белоруссию для участия в параде - РИА Новости, 13.06.2024
Российская военная техника прибывает в Белоруссию для участия в параде
В Белоруссию для участия в параде, который пройдет 3 июля по случаю Дня независимости, прибывает военная техника из России, сообщает в четверг минобороны... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:19
2024-06-13T17:38
белоруссия
россия
в мире
день независимости республики белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151041/75/1510417579_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_24abca11b29304bb45ffd1addc0c87ee.jpg
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. В Белоруссию для участия в параде, который пройдет 3 июля по случаю Дня независимости, прибывает военная техника из России, сообщает в четверг минобороны республики."В Беларусь прибывает военная техника из России для участия в военном параде 3 июля, посвященном Дню Независимости Беларуси. В составе эшелона — гаубицы "Мста-Б", минометные комплексы 2С12 "Сани" и другая техника", - сообщает ведомство в Telegram-канале.По словам заместителя начальника вооружения вооруженных сил Белоруссии Сергея Томчика, это не первый расчет из Российской Федерации, который прибыл в страну. Ранее в республику прибыли расчеты Т-З4, которые уже активно участвуют в парадных тренировках и показывают высокие результаты.Ранее сообщалось, что в параде по случаю Дня независимости впервые примут участие комплексы "Искандер", около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. По традиции парад пройдёт у стелы "Минск - город-герой".
https://ria.ru/20240608/tanki-1951664447.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151041/75/1510417579_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_4d93ea1c2754b0679f40b65eb71bdf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, в мире, день независимости республики белоруссия
Белоруссия, Россия, В мире, День независимости Республики Белоруссия
Российская военная техника прибывает в Белоруссию для участия в параде

Российская военная техника прибывает в Белоруссию для участия в параде 3 июля

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкГаубица "Мста-Б"
Гаубица Мста-Б - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в медиабанк
Гаубица "Мста-Б". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. В Белоруссию для участия в параде, который пройдет 3 июля по случаю Дня независимости, прибывает военная техника из России, сообщает в четверг минобороны республики.
"В Беларусь прибывает военная техника из России для участия в военном параде 3 июля, посвященном Дню Независимости Беларуси. В составе эшелона — гаубицы "Мста-Б", минометные комплексы 2С12 "Сани" и другая техника", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
По словам заместителя начальника вооружения вооруженных сил Белоруссии Сергея Томчика, это не первый расчет из Российской Федерации, который прибыл в страну. Ранее в республику прибыли расчеты Т-З4, которые уже активно участвуют в парадных тренировках и показывают высокие результаты.
Ранее сообщалось, что в параде по случаю Дня независимости впервые примут участие комплексы "Искандер", около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. По традиции парад пройдёт у стелы "Минск - город-герой".
Танк Т-34, который примет участие в военном параде в честь Дня Независимости 3 июля в Минске, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Танки Т-З4 доставили из России в Белоруссию для участия в параде 3 июля
8 июня, 16:50
 
БелоруссияРоссияВ миреДень независимости Республики Белоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала