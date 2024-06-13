https://ria.ru/20240613/bayden-1952731642.html
США не одобряют удары ВСУ американским оружием внутри России, заявил Байден
США не одобряют удары ВСУ американским оружием внутри России, заявил Байден - РИА Новости, 13.06.2024
США не одобряют удары ВСУ американским оружием внутри России, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что не изменил негативного отношения к применению Украиной американских средств дальнего поражения по целям внутри России. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:23
2024-06-13T22:23
2024-06-13T22:23
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не изменил негативного отношения к применению Украиной американских средств дальнего поражения по целям внутри России. "Что касается применения дальнобойных вооружений внутри России, мы не изменили своей позиции", - сказал он в Италии на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Байден добавил, что применение американского оружия в прилегающих к Украине российских районов, с его точки зрения, имеет смысл.
https://ria.ru/20240613/nyt-1952722471.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский
США не одобряют удары ВСУ американским оружием внутри России, заявил Байден
Байден: США по-прежнему не одобряют удары ВСУ американским оружием внутри России