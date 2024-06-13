https://ria.ru/20240613/bayden-1952719190.html

Байден не уверен, что соглашение о перемирии в Газе вскоре будет достигнуто

Байден не уверен, что соглашение о перемирии в Газе вскоре будет достигнуто - РИА Новости, 13.06.2024

Байден не уверен, что соглашение о перемирии в Газе вскоре будет достигнуто

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в том, что соглашение о перемирии в секторе Газа будет вскоре достигнуто, но не потерял надежды на это. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:56

2024-06-13T20:56

2024-06-13T20:56

в мире

сша

италия

джо байден

g7

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951104728_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_c59741732b5ba65cadc8f5bd023d6c18.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в том, что соглашение о перемирии в секторе Газа будет вскоре достигнуто, но не потерял надежды на это. "Когда его спросили, уверен ли он, что сделка будет вскоре достигнута, он ответил: "Нет... (но - ред.) я не потерял надежды", - цитирует президентский пул Байдена, который находится в Италии на встрече лидеров G7. Президент США добавил, что обсудил с коллегами продвигаемый американцами проект трехэтапного соглашения, которое предполагает прекращение боевых действий, сначала временное, потом - постоянное, постепенный вывод израильских войск из сектора Газа и реконструкцию палестинского анклава.

https://ria.ru/20240612/izrail-1952331335.html

сша

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, италия, джо байден, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году