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Байден не уверен, что соглашение о перемирии в Газе вскоре будет достигнуто
Байден не уверен, что соглашение о перемирии в Газе вскоре будет достигнуто - РИА Новости, 13.06.2024
Байден не уверен, что соглашение о перемирии в Газе вскоре будет достигнуто
Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в том, что соглашение о перемирии в секторе Газа будет вскоре достигнуто, но не потерял надежды на это. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:56
2024-06-13T20:56
2024-06-13T20:56
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в том, что соглашение о перемирии в секторе Газа будет вскоре достигнуто, но не потерял надежды на это. "Когда его спросили, уверен ли он, что сделка будет вскоре достигнута, он ответил: "Нет... (но - ред.) я не потерял надежды", - цитирует президентский пул Байдена, который находится в Италии на встрече лидеров G7. Президент США добавил, что обсудил с коллегами продвигаемый американцами проект трехэтапного соглашения, которое предполагает прекращение боевых действий, сначала временное, потом - постоянное, постепенный вывод израильских войск из сектора Газа и реконструкцию палестинского анклава.
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в мире, сша, италия, джо байден, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Италия, Джо Байден, G7, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден не уверен, что соглашение о перемирии в Газе вскоре будет достигнуто
Байден заявил, что не уверен в скором перемирии в Газе, но не потерял надежды