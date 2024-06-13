https://ria.ru/20240613/banki-1952620815.html

Большинство российских банков работают в штатном режиме

Большинство российских банков работают в штатном режиме - РИА Новости, 13.06.2024

Большинство российских банков работают в штатном режиме

Большинство банков РФ работают в штатном режиме, ажиотажа на валютно-обменные операции не наблюдается, сообщают кредитные организации. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:15

2024-06-13T16:15

2024-06-13T17:21

экономика

совкомбанк

газпромбанк

московская биржа

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Большинство банков РФ работают в штатном режиме, ажиотажа на валютно-обменные операции не наблюдается, сообщают кредитные организации.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. В ЦБ позже сообщили, что российские компании и граждане в свете новых санкций США могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, при этом их средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными.Банк "Открытие" в Telegram-канале сообщил, что новые ограничения, введенные в отношении российских финансовых институтов, не влияют на его работу и не скажутся на обслуживании клиентов. "Вы можете по-прежнему проводить валютно-обменные операции в офисах "Открытия" в привычном режиме. Ваши средства на счетах и депозитах надежно защищены", - отмечается в сообщении.Руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев сообщил РИА Новости, что среди клиентов ажиотажа на покупку валюты не наблюдается. "При этом некоторые банки ставят неадекватные курсы, не понимая, что им делать в сложившейся ситуации. Совкомбанк работает в штатном режиме, цены на сайте и в Telegram-канале актуальны", - добавил он.Вместе с тем "Газпромбанк Инвестиции" в своем Telegram-канале сообщил, что на данный момент не принимает поручения на вывод валюты. "Мы взяли паузу, чтобы детальнее разобраться в ситуации вместе с Московской биржей и НКЦ", - сообщает компания."Альфа-Инвестиции" в своем Telegram-канале заявили, что новые ограничения никак не коснутся клиентов и им доступны любые инструменты, какие и были раньше.Ранее в Сбербанке и ВТБ сообщили, что не фиксируют повышенного интереса клиентов к валютно-обменным операциям. В ПСБ заявляли, что новые ограничения не окажут влияния на работу банка.

https://ria.ru/20240613/tsb-1952546533.html

https://ria.ru/20240612/dollar-1952423822.html

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экономика, совкомбанк, газпромбанк, московская биржа, санкции в отношении россии, россия