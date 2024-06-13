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МИД опроверг сообщения о смене границ на Балтике - РИА Новости, 13.06.2024
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17:44 13.06.2024 (обновлено: 17:58 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/baltika-1952654105.html
МИД опроверг сообщения о смене границ на Балтике
МИД опроверг сообщения о смене границ на Балтике - РИА Новости, 13.06.2024
МИД опроверг сообщения о смене границ на Балтике
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла появившиеся в финских СМИ сообщения о том, что Россия якобы меняет границы на Балтийском море,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:44
2024-06-13T17:58
россия
балтийское море
финляндия
мария захарова
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла появившиеся в финских СМИ сообщения о том, что Россия якобы меняет границы на Балтийском море, она отметила, что работа, которую ведет в настоящее время российская сторона по уточнению прямых исходных линий на Балтике, носит сугубо технический характер. Ранее в финских СМИ со ссылками на МИД и министерство транспорта и связи этой страны появились сообщения о том, что ими начата работа по проверке исходных линий, от которых отсчитывается ширина территориального моря и исключительной экономической зоны Финляндии в Балтийском море. Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения на брифинге, Захарова указала, что в МИД РФ видели сообщения относительно того, что на территории Финляндии ведется аэро- и фотосъемка, по результатам которых уточняются географические координаты имеющихся у Финляндии морских исходных точек и выявляются возможные появляющиеся в море новые острова, рифы и скалы. "Насколько я понимаю, согласно финскому законодательству такая проверка должна проводиться один раз в тридцать лет и последний раз она совершалась в 1995 году", - добавила она. Захарова отметила, что указанные действия Хельсинки, по оценкам МИД РФ, равно, как и работа, которую ведет в настоящее время российская сторона по уточнению прямых исходных линий на Балтике, носит сугубо технический, картографический характер и не ведет к изменению границ в Балтийском море. "Поэтому для нас были абсолютно непонятны те инсинуации на эту тему в некоторых странах в СМИ, в том числе политики на этот счет высказывались о том, что якобы Россия меняет границы и так далее... Конечно, это к действительности не относится", - заключила она.
https://ria.ru/20240613/zakharova-1952649762.html
https://ria.ru/20240522/granitsy-1947575938.html
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россия, балтийское море, финляндия, мария захарова
Россия, Балтийское море, Финляндия, Мария Захарова
МИД опроверг сообщения о смене границ на Балтике

Захарова опровергла сообщения о том, что Россия меняет границы на Балтике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла появившиеся в финских СМИ сообщения о том, что Россия якобы меняет границы на Балтийском море, она отметила, что работа, которую ведет в настоящее время российская сторона по уточнению прямых исходных линий на Балтике, носит сугубо технический характер.
Ранее в финских СМИ со ссылками на МИД и министерство транспорта и связи этой страны появились сообщения о том, что ими начата работа по проверке исходных линий, от которых отсчитывается ширина территориального моря и исключительной экономической зоны Финляндии в Балтийском море.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения на брифинге, Захарова указала, что в МИД РФ видели сообщения относительно того, что на территории Финляндии ведется аэро- и фотосъемка, по результатам которых уточняются географические координаты имеющихся у Финляндии морских исходных точек и выявляются возможные появляющиеся в море новые острова, рифы и скалы. "Насколько я понимаю, согласно финскому законодательству такая проверка должна проводиться один раз в тридцать лет и последний раз она совершалась в 1995 году", - добавила она.
Захарова отметила, что указанные действия Хельсинки, по оценкам МИД РФ, равно, как и работа, которую ведет в настоящее время российская сторона по уточнению прямых исходных линий на Балтике, носит сугубо технический, картографический характер и не ведет к изменению границ в Балтийском море.
"Поэтому для нас были абсолютно непонятны те инсинуации на эту тему в некоторых странах в СМИ, в том числе политики на этот счет высказывались о том, что якобы Россия меняет границы и так далее... Конечно, это к действительности не относится", - заключила она.
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РоссияБалтийское мореФинляндияМария Захарова
 
 
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