https://ria.ru/20240613/baltika-1952654105.html

МИД опроверг сообщения о смене границ на Балтике

МИД опроверг сообщения о смене границ на Балтике - РИА Новости, 13.06.2024

МИД опроверг сообщения о смене границ на Балтике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла появившиеся в финских СМИ сообщения о том, что Россия якобы меняет границы на Балтийском море,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:44

2024-06-13T17:44

2024-06-13T17:58

россия

балтийское море

финляндия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла появившиеся в финских СМИ сообщения о том, что Россия якобы меняет границы на Балтийском море, она отметила, что работа, которую ведет в настоящее время российская сторона по уточнению прямых исходных линий на Балтике, носит сугубо технический характер. Ранее в финских СМИ со ссылками на МИД и министерство транспорта и связи этой страны появились сообщения о том, что ими начата работа по проверке исходных линий, от которых отсчитывается ширина территориального моря и исключительной экономической зоны Финляндии в Балтийском море. Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения на брифинге, Захарова указала, что в МИД РФ видели сообщения относительно того, что на территории Финляндии ведется аэро- и фотосъемка, по результатам которых уточняются географические координаты имеющихся у Финляндии морских исходных точек и выявляются возможные появляющиеся в море новые острова, рифы и скалы. "Насколько я понимаю, согласно финскому законодательству такая проверка должна проводиться один раз в тридцать лет и последний раз она совершалась в 1995 году", - добавила она. Захарова отметила, что указанные действия Хельсинки, по оценкам МИД РФ, равно, как и работа, которую ведет в настоящее время российская сторона по уточнению прямых исходных линий на Балтике, носит сугубо технический, картографический характер и не ведет к изменению границ в Балтийском море. "Поэтому для нас были абсолютно непонятны те инсинуации на эту тему в некоторых странах в СМИ, в том числе политики на этот счет высказывались о том, что якобы Россия меняет границы и так далее... Конечно, это к действительности не относится", - заключила она.

https://ria.ru/20240613/zakharova-1952649762.html

https://ria.ru/20240522/granitsy-1947575938.html

россия

балтийское море

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, балтийское море, финляндия, мария захарова