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ВСУ нанесли удар по запорожскому селу Благовещенка
ВСУ нанесли удар по запорожскому селу Благовещенка - РИА Новости, 13.06.2024
ВСУ нанесли удар по запорожскому селу Благовещенка
Украинские войска нанесли удар по запорожскому селу Благовещенка, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:40
2024-06-13T10:40
2024-06-13T11:34
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по запорожскому селу Благовещенка, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Зафиксирован террористический обстрел Каменско-Днепровского округа – ВСУ ударили по селу Благовещенка. Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя села, они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь", - написал Балицкий.По его словам, на месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий обстрела.
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вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
ВСУ нанесли удар по запорожскому селу Благовещенка
Балицкий: ВСУ нанесли удар по селу Благовещенка, ранены два мирных жителя