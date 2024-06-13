https://ria.ru/20240613/balitskiy-1952505621.html

ВСУ нанесли удар по запорожскому селу Благовещенка

ВСУ нанесли удар по запорожскому селу Благовещенка - РИА Новости, 13.06.2024

ВСУ нанесли удар по запорожскому селу Благовещенка

Украинские войска нанесли удар по запорожскому селу Благовещенка, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:40

2024-06-13T10:40

2024-06-13T11:34

вооруженные силы украины

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по запорожскому селу Благовещенка, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Зафиксирован террористический обстрел Каменско-Днепровского округа – ВСУ ударили по селу Благовещенка. Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя села, они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь", - написал Балицкий.По его словам, на месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий обстрела.

https://ria.ru/20240613/istochnik-1952491173.html

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, происшествия