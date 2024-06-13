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Белоруссия призвала не поддаваться на уловки с "растаможкой" автомобилей - РИА Новости, 13.06.2024
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17:13 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/avotmobili-1952639478.html
Белоруссия призвала не поддаваться на уловки с "растаможкой" автомобилей
Белоруссия призвала не поддаваться на уловки с "растаможкой" автомобилей - РИА Новости, 13.06.2024
Белоруссия призвала не поддаваться на уловки с "растаможкой" автомобилей
Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей в странах Евразийского экономического союза и не поддаваться на уловки, связанные с... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:13
2024-06-13T17:13
экономика
авто
белоруссия
евразийский экономический союз
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МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей в странах Евразийского экономического союза и не поддаваться на уловки, связанные с якобы более низкой в этих странах "растаможкой" машин, говорится в сообщении государственного таможенного комитета республики. "Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей для личного пользования в государствах Евразийского экономического союза, всесторонне оценивая возможные риски", - говорится в сообщении. В комитете обратили внимание, что на территории ЕАЭС действуют единые таможенные правила и ставки ввозных таможенных пошлин. "Поэтому поддаваться уловкам, связанным с ввозом легковых автомобилей из государств ЕАЭС в связи с якобы более низкой в этих странах "растаможкой", не стоит", - говорится в сообщении. Как указали в ведомстве, такая "растаможка", вероятнее всего, связана с нарушением таможенного законодательства - заявлением неточных сведений при декларировании автомобиля. "А это не исключает негативных последствий для граждан Республики Беларусь, которые приобрели данные автомобили", - сообщает государственный таможенный комитет Белоруссии.
https://ria.ru/20240312/tamozhnya-1932553719.html
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экономика, авто, белоруссия, евразийский экономический союз
Экономика, Авто, Белоруссия, Евразийский экономический союз
Белоруссия призвала не поддаваться на уловки с "растаможкой" автомобилей

Белорусская таможня призвала взвешенно подходить к покупке машин в странах ЕАЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей в странах Евразийского экономического союза и не поддаваться на уловки, связанные с якобы более низкой в этих странах "растаможкой" машин, говорится в сообщении государственного таможенного комитета республики.
"Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей для личного пользования в государствах Евразийского экономического союза, всесторонне оценивая возможные риски", - говорится в сообщении.
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В комитете обратили внимание, что на территории ЕАЭС действуют единые таможенные правила и ставки ввозных таможенных пошлин.
«
"Поэтому поддаваться уловкам, связанным с ввозом легковых автомобилей из государств ЕАЭС в связи с якобы более низкой в этих странах "растаможкой", не стоит", - говорится в сообщении.
Как указали в ведомстве, такая "растаможка", вероятнее всего, связана с нарушением таможенного законодательства - заявлением неточных сведений при декларировании автомобиля.
"А это не исключает негативных последствий для граждан Республики Беларусь, которые приобрели данные автомобили", - сообщает государственный таможенный комитет Белоруссии.
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