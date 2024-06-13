https://ria.ru/20240613/avotmobili-1952639478.html
Белоруссия призвала не поддаваться на уловки с "растаможкой" автомобилей
Белоруссия призвала не поддаваться на уловки с "растаможкой" автомобилей - РИА Новости, 13.06.2024
Белоруссия призвала не поддаваться на уловки с "растаможкой" автомобилей
Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей в странах Евразийского экономического союза и не поддаваться на уловки, связанные с... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:13
2024-06-13T17:13
2024-06-13T17:13
экономика
авто
белоруссия
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922910505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a4ece85aba5d16eac6c1a7f3b0ba718.jpg
МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей в странах Евразийского экономического союза и не поддаваться на уловки, связанные с якобы более низкой в этих странах "растаможкой" машин, говорится в сообщении государственного таможенного комитета республики. "Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей для личного пользования в государствах Евразийского экономического союза, всесторонне оценивая возможные риски", - говорится в сообщении. В комитете обратили внимание, что на территории ЕАЭС действуют единые таможенные правила и ставки ввозных таможенных пошлин. "Поэтому поддаваться уловкам, связанным с ввозом легковых автомобилей из государств ЕАЭС в связи с якобы более низкой в этих странах "растаможкой", не стоит", - говорится в сообщении. Как указали в ведомстве, такая "растаможка", вероятнее всего, связана с нарушением таможенного законодательства - заявлением неточных сведений при декларировании автомобиля. "А это не исключает негативных последствий для граждан Республики Беларусь, которые приобрели данные автомобили", - сообщает государственный таможенный комитет Белоруссии.
https://ria.ru/20240312/tamozhnya-1932553719.html
https://ria.ru/20240401/inomarki-1937020266.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922910505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a51104b7822d63affe6f85c75edeb4fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, белоруссия, евразийский экономический союз
Экономика, Авто, Белоруссия, Евразийский экономический союз
Белоруссия призвала не поддаваться на уловки с "растаможкой" автомобилей
Белорусская таможня призвала взвешенно подходить к покупке машин в странах ЕАЭС
МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей в странах Евразийского экономического союза и не поддаваться на уловки, связанные с якобы более низкой в этих странах "растаможкой" машин, говорится в сообщении государственного таможенного комитета республики.
"Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей для личного пользования в государствах Евразийского экономического союза, всесторонне оценивая возможные риски", - говорится в сообщении.
В комитете обратили внимание, что на территории ЕАЭС действуют единые таможенные правила и ставки ввозных таможенных пошлин.
«
"Поэтому поддаваться уловкам, связанным с ввозом легковых автомобилей из государств ЕАЭС в связи с якобы более низкой в этих странах "растаможкой", не стоит", - говорится в сообщении.
Как указали в ведомстве, такая "растаможка", вероятнее всего, связана с нарушением таможенного законодательства - заявлением неточных сведений при декларировании автомобиля.
"А это не исключает негативных последствий для граждан Республики Беларусь, которые приобрели данные автомобили", - сообщает государственный таможенный комитет Белоруссии.